Концерт Сергея Бобунца с оркестром High Time состоялся в Зеленом театре ВДНХ 4 июля 2026 года

Мероприятие подобного рода уже состоялось в Москве в самом начале ноября прошлого года. Но то было в гигант-клубе, а на этот раз благоприятная погода и удобные сидячие места помогли зрителями расслышать все нюансы заметно обогатившихся симфо-роковых аранжировок. Как и осенью, концерт стартовал с оркестровой увертюры. Первая же песня «Вечность встанет с нами рядом» погрузила посетителей открытой площадки в особое состояние. Мягко крадущиеся струнные и воплощали ту самую вечность, которая незаметно, но прочно утверждается рядом с теми, кто чуток к голосу свыше.

В песне «Декабрь» и струнные, и духовые «вышагивали» очень бодро, символизируя решительную поступь первого зимнего месяца. Нереально красивая «Зачем топтать мою любовь» побудила зрителей закричать: «Красавчик! Приезжай к нам на Сахалин». Однако вместо сакраментального ответа «нет, уж лучше вы к нам», Сергей Бобунец исполнил «Бездну», как бы давая понять: вот оно — распахнутое перед нами небо без дна, так что и никакого Сахалина не надо.

Но факт остается фактом, с этого момента восторженные крики и визги фанатов из зала уже не прекращались. С особым энтузиазмом была воспринята «Первый день осени». «Все в порядке, все нормально!» - торжественно объявил Буба перед соответствующей песней, но тревожные предостерегающие трубы как бы намекали, что на самом деле далеко не все нормально. «Спасибо, ребята, спасибо очень хорошо. У нас приближается рейс на самолет, поэтому некоторые песни из программы вообще пришлось выкинуть….» «Ой-ой-ой!» - тут же начали по этому поводу громогласно сокрушаться в партере. Но Сергей Бобунец подсластил пилюлю, исполнив красивейшую песню «Наши девчонки лучше всех» и посвятив ее некоей Кате из зала.

Из-за лимита времени Буба пообещал также ничего больше не говорить между песнями — и, слава Богу, не сдержал данного обещания. В летнем гимне «Полюса» музыканты предприняли попытку вернуть упомянутый в тексте 2003-й. За ушедшим годом ринулась напролом гитара Александра Вольхина, деликатные струнные как бы притормозили этот наскок, ну а духовые словно сожалели о том, что путешествие во времени так и не состоялось. Кажется, эта инструментальная феерия захватила самого Бобунца, и он признался, что на его концертах с оркестром баланс инструментов каждый раз иной, поэтому в проигрышах он настолько заслушивается, что иногда забывает вовремя вступить со своей вокальной партией.

Тем временем дирижер Илья Коптев вооружился саксофоном, а это значит настал момент для песни «Разум когда-нибудь победит». В «Охотниках» Сергей Бобунец невольно залюбовался кодой, в которой вместо вокализов из студийной версии прозвучала мощная атака оркестровых инструментов. Песней «Апрель» команда Бубы завершила свои персональные «Времена года». Перед энергичной вещью «Розовые очки» Сергей Бобунец всех попросил встать и включить фонарики на телефонах. «У нас ещё много сил, мы все можем!» - обнадеживал он.

«Звезды 3000» побудила певца рассказать потрясающую историю. Недавно он подружился с космонавтом Сеогеем Прокопьевым, который пробыл в Космосе год — в два раза дольше положенного срока, потому что ракета, которая должна была его забрать,, так и не взлетела. «Он там видел все, наверное, дпже Бога», - предположил Буба. В свою очередь, Сергей Бобунец предложил тезке взять на МКС флаг «Вечно молодой». Недавно реликвия вернулась на Землю. «Можно ли мечтать о большем?» - задал Буба риторический вопрос. Прежде, чем исполнить «Вечно молодого», он раскрыл секрет вечной молодости: живи ярко, оставь след, ходи по другой тропинке, вышагивай из ряда, когда другие пытются в него встать, делай чуть больше», - чем можешь». Эти же слова прекрасно объясняли и смысл следующей песни - «Мир продолжает любить».

«Официальная часть закончилась, класс!» - заметил Сергей Бобунец перед бисом, во время которого команда исполнила второй раз «Зачем топтать мою любовь» - чтобы на этот раз все в зале спели уже, как следует. Всем титанам Буба посвятил песню «Спасибо», выделив земляков — Крапивина и Бажова. Их отряд «Каравелла» и сказы он с детства считал настоящим чудом, наивно полагая, что и в других городах дети живут в такой же сказке. Но и жителям других городов было грех жаловаться, особенно — когда во время второго биса музыканты сыграли «Я наконец-то всем доволен» группы «Каталог».