MALEFICIUM ARUNGQUILTA «Обними меня пока идёт дождь» (ЕР)

MALEFICIUM ARUNGQUILTA «Обними меня пока идёт дождь» (ЕР)

Исполнитель: MALEFICIUM ARUNGQUILTA, Название: «Обними меня пока идёт дождь», Стиль: гальт-рок, Год: 2026

Благодаря фильму «Малефисента» обычные люди в массовом порядке узнал значение такого замысловатого слова. Но группа MALEFICIUM ARUNGQUILTA отнюдь не ограничилась отсылками к злой колдунье. Слово ARUNGQUILTA в их название обозначает злого австралийского духа. А все это вместе как бы указывает на ту колдовскую силку и магию, которая производит музыка ижевского коллектива. Отталкиваясь от готик-метала, MALEFICIUM ARUNGQUILTA заныривают в самые разные жанры.

Вот и в новой песне «Обними меня пока идёт дождь» музыканты применяют эффект неожиданности. Начинается она как современная попсовая баллада, но резко переходит в индустриальную альтернативу. Текст представляет собой диалог девушки и парню: она просит приласкать ее под струями низвергающейся с неба воды, а он разрывается сразу между двумя. Видимо, должна стабильно установиться либо солнечная, либо дождливая погода, чтобы он наконец-то сделал свой окончательный выбор!
Релиз также включает и инструментальную версию «Обними меня пока идёт дождь», как бы располагающую к тому, чтобы герой как следует подумал и принял все-таки решение.

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