Концерт группы «Пикник» состоялся в Зеленом театре ВДНХ 4 июля 2026 года

Минимум раз в год группа в Москве актуализирует прямое значение своего названия, устраивая выступление на свежем воздухе. Это был действительно пикник, который мог бы омрачить, например, дождь, донимавший зрителей по пути на концерт, но к началу действа небо прояснилось. Известно, что коллектив большое внимание уделяет видеоряда, но в Зеленом театре ВДНХ этой опции не было предусмотрено, поэтому внимание зрителей было сосредоточено на аранжировках и на сценическом действе, которое, как обычно, отличалось оригинальностью.

Сигналом к началу действия послужила инструментальная тема «Из мышеловки», прозвучавшая в духе колыбельной. Однако вместо того, чтобы усыпить зрителей «Пикник» сыграл напористую «Мы как трепетные птицы» с атакующей саксофонной партией Михаила Жидких. Не менее энергичным номером стала «Парню 90 лет», под которую шоумен Игорь Васильев устроил косплей Иэна Андерсона из Jethro Tull. Какое-то время у лидера «Пикника» Эдмунда Шклярского были проблемы со звуком в наушниках, но на качестве выствупления это отнюдь не отражалось.

Песня «Один на один» была примечательна дивной партией скрипачки Ирины Сорокиной, которая вместе с финальным вокализом Эдмунда Шклярского создала барочный антураж. Ну а «Египтянин» в отсутствие ориентального видеряда помог каждому желающему обнаружить внутри романтика со свободной душой. Эдмунд Шклярский помог этому процессу, сыграв шаманское соло на «древнеегипетском» инструменте.

После такого очищающего ритуала хотелось безмолвия — и «Пикник» создал соответствующее настроение с помощью песни «Самый звонкий крик — тишина». Танцующие девушки Настя и Кристина с бубном и во всем черном актуализировали центральные ее образы — звук и ночь. Компанию им составила гибкая акробатка Ульяна, делавшая колесо, стоя одном месте.

Во время песни «Ой, ты, Солнце, закатись» зрители получили возможность созерцать у себя над головами «неба чистый изумруд» воочию. Под «В руках великана» посетители Зеленого театра прочувствовали на себе, что значит «дышать большими глотками». Ну а композиция «Сияние», под которую Настя и Кристина колотили в большие красные металлические бочки, создала ощущение неземной чистоты, после чего Эдмунд Шклярский объявил антракт ради закрепления эффекта. Но зрителям скучать не пришлось, потому что в перерыве на сцену вышли два его маленьких внука и устроили небольшое шоу под восторженные аплодисменты.

Ударом в гонг Эдмунд Шклярский возвестил начало второго акта. Заглавный образ из песни «Иероглиф» оживила своим телом гибкая Ульяна, устроив на сцене нечто невообразимое. «Нет берегов» украсил саксофон Михаила Жидких, а «Великана» - скрипка Ирины Сорокиной. Но особенно впечатляюще с ее участием прозвучала «Из мышеловки». Песню «Немного огня» сопровождали бегущие вверх огни на сценических панелях. Сыграла Ирина Сорокина и в «У шамана три руки», в которой роль шаманов с бубнами исполнили Игорь Васильев и басист Марат Корчемный. Финальная «Здесб под Солнцем желтых ламп» собрала на сцене всех участников концерта.

Но бывалые поклонники точно знали, что это еще не все, поэтому и ринулись дружно поближе к музыкантам, чтобы исполнить вместе с ними «Королевство кривых». Порощался же «Пикник» балладой «Там на самом краю Земли», которая, как правило, утверждает многиъ в мысли: на следующий концерт любимцев - хоть на край света!