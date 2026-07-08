Redbearry, O.N. «Застывай» (интернет-сингл)

Redbearry «Застывай» (интернет-сингл)

Исполнитель: Redbearry, Название: «Застывай», Стиль: альт-рок, Год: 2026

Обнинск — атомная столица России. В городе есть даже свой постоянно функционирующий клуб, где выступают ведущие российские рок-исполнители. И с собственными героями город не подкачал, здесь есть отличная команда Redbearry, которая закономерным образом аттестует себя как «атомный рок». Но иногда во время прогулок по Обнинску не покидает ощущение, что время и жизнь здесь застыли, причем — не всегда даже в плохом смысле.

Релизы Redbearry названы с помощью оксюморонов, а еще Redbearry называют себя «группой с биполярным настроем». Это очень чувствуется по их новой песне «Застывать». Это мотивационный гимн в альтернативном ключе с пронзительным вокалом Елены Кулинич. С одной стороны — героя призывают застывать и запираться. С драгой — он все же должен сделать шаг «за границу норм». Его страх и вроде бы тянет назад, и стреляет в упор по обывателям. На героя он как-то не тянет, но обращаясь к нему, музыканты пафосно говорят: «Не забывай, кто здесь герой». Но если это подействует на кого-то как «волшебный пинок», то можно только порадоваться.

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