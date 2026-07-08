Янка «Красногвардейская» (CD c вариантом обложки 2)

Янка «Красногвардейская» (CD c вариантом обложки 2)

Исполнитель: Янка, Название: «Красногвардейская», Стиль: панк-рок, Год: 2026

од 1989-й, возможно, выдался для Янкм Дягилевой рекордным по количеству сыгранных концертов. Уже в январе-феврале она посетила Москву, Питер и Харьков, а потом вновь вернулась в столицу и сыграла 20 февраля данный квартирник. Точной локации, увы, история не сохранила, но народ туда добирался сразу с двух станций — с «Каширской» и «Красногвардейской».

Демократичный вход в два рубля позволил набить квартиру до отказа. Помимо Янки, выступали директор «Гражданской обороны» Андрей «Пятак» Соловьев и Егор Летов. Фиксировал сеты на магнитофон организатор действа и будущий глава «Отделения Выход» Олег Коврига. Кассету с записью летовского сета забрал Пятак, ну а пленка с выступлением Янки досталась Ковриге.

Атмосферу концерта «Красногвардейская» не передает, что, может быть, и к лучшему, так как позволяет слушателю всецело сосредоточиться на голосе и гитаре Янке (никаких посторонних голосов, а также аплодисментов тут не прослушивается). Как всегда грамотный мастеринг Евгения Гапеева придал саунду объем, силу и особую убедительность.
Начинает Янка с песен о неприютных героев, которых наказывают непонятно за что в «По трамвайным рельсам», используют в качестве мишени в «Рижской» и ведут на убой в «Особом резоне». В этом плане предупреждение «Берегись» выглядит особо уместьным. Но оно на срабатывает, так как в «Продано» героиню перемалывают жернова популярности. «От большого ума» и «Полкоролевство» - попытка бегства.

«Деклассированным элементам» без мужского вокала дает возможность расслышать именно то, что вкладывала в эту песню сама Янка — отчаяние нагнетается подспудно, но по нарастающей. «На черный день» - кульминация экзистенциальной катастрофы, после которой идет расхлебывание ее последствий в «Стаи летят» и «Гори, гори ясно». За этим закономерным образом следует смерть героини. Но напоследок Янка предлагает и объяснение причин такого исхода: новую на тот момент «Ангедонию» певица предваряет сбивчивыми объяснениями, что может ошибиться, но справляется задачей блестяще — и даже передает упомянутый в тексте звон гитарным боем.

Запись квартирника издавалась до этого дважды — фирмой Apex под названием «Акустика» в 1996-м и «Отделением Выход» под каноническим заглавием «Красногвардейская» в 1998-м. В последнем случае было добавлено два бонуса из архива Алексея Маркова - «Пауки в банке» и «То не ветер ветку клонит». В нынешнем переиздании от «Выргорода» было решено обойтись без них, но зато приложен буклет с текстами и рисунок лисички, который Янка начертала в качестве автографа на том самом квартирнике Валентину «Джеку» Сохореву — будущему лидеру группы «Медведь Шатунъ». Также лейбл предлагает два варианта обложки с фотосессией Янки из Питера, причем второй из них, в целом, повторяет дизайн от «Отделения Выход».

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