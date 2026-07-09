Группа «Оберманекен» дала концерт в ресторане «Титры» 7 июля 2026 года

Многие скучают по тем временам, когда выступления в столичных клубах редко начинались после 22 часов. «Оберманекен» вернул неповторимый вкус столичного клубного движения 90-х, выйдя на сцену клуба «Титры» уже ближе к 11 вечера. Причем, как и многие стоящие вещи, это получилось совершенно случайно: момент старта концерта скорректировал футбольный матч, который созерцали посетители ресторана. Лидер «Оберманекена» Анжей Захарищев фон Брауш признался, что в футболе он понимает еще меньше, чем в шахматах, однако ж точно знает, что первопроходцами этой игры служили древние майя, которые гоняли вместо мячей головы своих врагов, ну а воротами в состязаниях служили пирамиды.

Не так давно «Оберманекен» вернулся из Екатеринбурга, где выступал на масштабном фестивале Ural Music Night. Приглашение на это неординарное мероприятие коллектив получил уже и на следующий год. Причем организаторы высказали пожелания, чтобы им представили фрагменты программы «Вертинский XXI века» или «Серебряный век II». Идя навстречу этим рекомендациям, в «Титрах» «Оберманекен» сыграл первым сразу три песни Александра Вертинского.

Одна из них «Танго Магнолия» уже даже своим названием отдавала дань волшебникам, которые изначально бывают полными нолями внутри себя, но в итоге превращаются в опытных магов. «Лилового негра» Анжей Захарищев фон Брауш посвятил одновременно Александру Пушкину и Канье Уэсту, вспомнив, как играл эту вещь на вечеринке у модельера Гоши Рубчинского, благодаря чему тот вскоре и познакомился со знаменитым темнокожим американским рэпером. «Прощальный ужин» оказалась любимой песней матушки вокалистки «Оберманекена» Олемпицки Эрте.

В «Титрах» же группа устроила премьеру своей новой песни - «Философский самолет». Конечно же, ею поминаются пассажиры печально известного «философского парохода», например — религиозный мыслитель Николай Бердяев. Однако в новинке причудливым образом отразились и екатеринбургские впечатления участников «Оберманекена». Центр столицы Урала им приглянулся даже больше, чем нынешняя Москва, ведь, как метко заключил Анжей Захарищев фон Брауш, такое впечатление, что его будто застраивали Кандинский и Малевич, которые враз превратились в архитекторов. Однако перелеты оказались такими сложными и мучительными, что отнестись к ним следовало не иначе, как философски.

Концерт же в «Титрах» стал отправной точкой к туру «Оберманекена» по Золотому кольцу. Десятого июля группа выступит в клубе «Лес» Переславля-Залесского — города, о котором Анжей Захарищев фон Брауш вдохновенно рассказывает часами. Этому событию команда посвятила исполнение песни «Стратосферные парни». Из переславского «драконьего яйца» «Обнрманекен» переместится в Ярославль, где 15 июля зустроит концерт-лекцию в клуье «Кущи». Завершится тур 17 июля в столичном клубе «Театр Труда».

Три города и три Т в названиях московских заведений навели музыкантов (среди которых были аккордеонистка Моно-Лиза Дорофеева и басист Стерео-Павел) на мысли о Бермудском треугольнике, их которого «Оберманекен» должен вылететь обновленным — с драконьеми крыльями. Конечно, параллель рискованная, но бывалым участникам коллектива такие опасные места не страшны, что явственно следовало из исполненной ими в «Титрах» песни «Выживут только любовники». Чарующий вокал Олемпицки Эрте в ней вызвал у зрителей состояние добротного мультиоргазма. Поэтому, в отличие от других концертов, за песни из старых альбомов «Оберманекена» публика уже не голосовала. Взамен Олемпицка Эрте, взяв на себя роль женщины-диктатора, назначила для исполнения композцию «Магнетизм». Анжей Захарищев фон Брауш сравнил певицу с богиней Бастет, в честь которой есть песня в недавнем альбоме прокси-проекта «Оберманекена» Depeche Мать «Диско Иллюминатов» (ведб диско простот обязано быть на диске). Этот релиз вышел на CD буквально за пару часов до концерта. Продемонстрировав стильно оформленную новинку, Анжей Захарищев фон Брауш вскоре торжественно вручил ее «тому, кому следовало».

Окончательно довела зрителей до состояния невесомости песня «До Андромеды». Анжей Захарищев фон Брауш напомнил, что этот комический путь занимает примерно столько же времени, сколько поездка на московском метро от «Библиотеки Леннона» до «Библиотеки Маккартни».