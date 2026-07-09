Nottoys «Кислевиты стоят на границе миров» (интернет-сингл)

Исполнитель: Nottoys, Название: «Кислевиты стоят на границе миров», Стиль: пауэр-метал, Год: 2026

Кислевиты — это представители вселенной игр Warhammer. Кислев, фигурирующим тиам также как Кислевитское царство или же Царство Ледяной Королевы — это край вечной зимы, окутанный снежным покрывалом. По сути, это собирательный образ древних славянских племен. В Warhammer кислевиты не были выделены даже в отдельную фракцию, поэтому служили наемниками в армиях более значимых союзов.

Исправить эту вопиющую несправедливость взялся проект Nottoys. Их песня «Кислевиты стоят на границе миров» - это впечатляющий эпик, выдержанный в духе пауэр-метала с фолковыми вкраплениями женского вокала. Из песни мы узнаем немало поучительных подробностей, связанных с особенностями быта и битв кислевитов, вроде их противостояния Хаосу, а также роли эльфов и курфюстов, которые «делят в Альтдорфе власть». Обращает на себя внимание героический посыл песни и обилие фраз, вроде «Родина-Мать». Так что если заменить кислевитов на что-то более реальное, можем получить впечатляющее патриотическое полотно.