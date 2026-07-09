Евгений Цыганов, 11 июля, Сад Всероссийского музея декоративного искусства

Евгений Цыганов, 11 июля, Сад Всероссийского музея декоративного искусства

В эту субботу, 11 июля, приглашаем вас на концерт группы «Ме4та» Евгения Цыганова, который пройдет в саду Всероссийского музея декоративного искусства


 
На концерте вас ждет мощный гитарный звук, яркая энергетика и смелое смешение альтернативного рока, сёрфа и фанка. Музыканты называют свое творчество «музыкой мечты» — музыкой для тех, кто не перестает искать, чувствовать и мечтать. Этот вечер будет наполнен искренними эмоциями и тонкой иронией. Так как между песнями Евгений Цыганов делится со зрителями своими размышлениями о любви, мире и человеке.
 
На сцену в этот вечер выйдет группа «Ме4та» в составе Евгения Цыганова — вокал, Андрея Муравкина — гитара, Михаила Химакова — бас-гитара, Антона Владимирского-Латаева — ударные.

Адрес: ул. Делегатская 3 с1. 

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