Русская рулетка «Ля ля фа» (интернет-сингл)

Русская рулетка «Ля ля фа» (интернет-сингл)

Исполнитель: Русская рулетка, Название: «Ля ля фа», Стиль: поп-рок, Год: 2026

«Ля-ля-фа» - эти ноты под замысловатый мотив повторяла вся страна под незатейливый мотивчик вслед за Анжеликой Варум. Можно по-разному относиться к этой песне, но тот, кто имел счастье (или несчастье) прикоснуться к той эпохе, понимают, что три эти ноты находятся в нашем культурном коде. Поэтому их можно использовать как своего рода капсулу времени, позволяющую укрыться на пару минут от того ужаса, который творится вокруг.

Группа «Русская рулетка» сделала так же, причем не перепев Анжелику Варум, а создав с тем же названием вполне самостоятельное произведение. Мало того, в песне можно усмотреть отсылки на их собственные произведения, вроде «Нашей ночи». Аранжировка же напоминает беззаботные форматные песни нулевых, вроде «Седьмого этажа» Леры Массквы. Плюс романтика панельных домов, которую исповедует «Русская рулетка». Добавим к этому кружку с чем-то бодрящим и булку хлеба — и можно смело абстрагироваться хотя бы на одну ночь от апокалиптических настроений.

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