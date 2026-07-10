«Северный Флот» (памяти Михаила Горшенева), 19 июля, Base

16:18 10.07.2026

«Северный Флот» выступит с традиционным концертом, посвящённым Михаилу Горшенёву и группе «Король и Шут» 19 июля

В 2013 году жизнь Михаила трагически оборвалась. История группы «Король и Шут» завершилась, но песни Горшка продолжают звучать со сцены и жить в сердцах сотен тысяч поклонников.

Друзья легендарного музыканта из оригинального состава «Короля и Шута», выступающие теперь под знаменем «Северного Флота», совместно с Фондом Памяти Михаила Горшенёва, готовят традиционный особенный концерт-посвящение, программа которого полностью составлена из хитов группы «Король и Шут».

Поклонников ожидают нетленки всех музыкальных периодов творчества группы, от «Ели Мясо Мужики» до «Мёртвого Анархиста», от «Лесника» до «Проклятого Старого Дома»!

Начало в 20.00.

