Andrea Costa (с Оркестром Сергея Мазаева) «Libero»

Andrea Costa (с Оркестром Сергея Мазаева) «Libero»

Исполнитель: Andrea Costa (с Оркестром Сергея Мазаева), Название: «Libero», Стиль: итальянская эстрада, Год: 2025

Вышедший в 2022 году в России диск итальянского певца Андреа Косты "18+" стал настоящей сенсацией. Сами по себе мощные и мелодичные песни были многократно усилены аранжировками и стереоскопическим звучанием Оркестра Сергея Мазаева. Впечатлённые этой невероятной работой меломаны стали ждать продолжения. И оно последовало - почти через четыре года.

В альбоме "Libero" вновь мы найдём все то, за что так ценим высокопробную итальянскую эстраду - нежность и страсть, легкость и основательность, простоту и многослойность. Здесь можно услышать песни в лучших традициях первого альбома - как будто вновь  вернулись восьмидесятые с их бумом на хиты с фестиваля в Сан-Ремо. Это, конечно, заглавная песня альбома, которая одинаково органично будет выглядеть и в версии под акустическую гитару, и в исполнении Оркестра с полётной партией кларнета Сергея Мазаева. "Il Sole Sara" поражает своим лиризмом и доверительной манерой исполнения. В "100" слушателя выворачивает душу наизнанку невероятно сочная гитара Олена Улеева.

Все ароматы фруктов солнечной Италии в гости будут к нам! И все краски щедрого лета Тосканы, где обитает Андреа Коста. В этом плане несказанно радует песня "Colori", где Оркестр Сергея Мазаева рисует настоящий шедевр на воображаемом полотне. Фортепиано аранжировщика альбома Александра Мясникова разливается синими волнами, струнные с нарастающей силой насыщают картину солнечными лучами, гитара открывает вид на серый маяк вдали.  И это притом, что диджипак CD, выпущенный лейблом "Мазай коммуникейшенс" стильно оформлен в чёрно-белых тонах - видимо все цвета радуги остались в этой витальной музыке!

В интервью Андреа Коста и Сергей Мазаев обещали, что их следующий диск будет новаторским. И эти ожидания оправдались в полной мере. Достаточно послушать первую же песню альбома "Ti porta via da lei", где доминирует динамичное электронное звучание (под которое так и хочется заняться аэробикой), но в обрамлении струнных и женских бэк-вокальных партий. "Jack" и "Sembrare Svegli" - бодрящий симфо-панк. Причем, если в первой из них соответствующий антураж достигается за счет экспрессивных выкриков "Jack, Jack, Jack", то вторая - сгусток энергии в чистом виде.

Также во втором альбоме был обещан дуэт Андреа Косты с примой Оркестра Сергея Мазаева Алёной Долбик - и мы его получили в "Tutti e niente", похожей на небольшой, но увлекательный спектакль о любви. В альбоме исключительно проработаны детали. Например, лишь в последних тактах финальной "Tu Ed lo Insieme" появляется вдруг вибрирующая синтезаторная партия Александра Мясникова, оставляющая (как, впрочем, и весь альбом) невероятно долгое и приятное послевкусие.

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