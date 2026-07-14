Астрофолк «Скорпион» (интернет-сингл)

Исполнитель: Астрофолк, Название: «Скорпион», Стиль: фолк-рок, Год: 2026

В периоды нестабильности человеку особенно свойственно отчаянно пытаться заглянуть в завтрашний день. Делает он это, как правило, чтобы ответить на два вопроса: доколе и когда, наконец, заживем. Именно поэтому сейчас такое распространения получили натальные карты, расклады таро и прочие доморощенные предсказания. Никуда не делись и пресловутые гороскопы, изучение которых уже давно превратились в дурную привычку, вроде лузганья семечек.

Группа «Астрофолк» воспользовалась этими тенденциями, выстраивая концепцию своего творчества. В характерной манере а ля рюс музыканты выдают свои характеристики знакам Зодиака с использованием ненормативной лексики. Например, из песни Скорпион следует, что рожденные под этим знаком граждане могут быть внешне спокойными, но за этой обманчивой невозмутимостью обычно кроется буря чувств, которая вот-вот разольется на обидчика. Если бы в этой песне использовали каку-нибудь тему группы Scorpions, было бы еще убедительнее!