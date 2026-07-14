Богдан Бобров «Беспокойный мертвец»

Исполнитель: Богдан Бобров, Название: «Беспокойный мертвец», Стиль: стоунер-рок, Год: 2026

«Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла», - говорил Иисус Христос в Евангелии от Матфея. Возможно, именно эти слова держал в голове Богдан Бобров, когда решил записывать свои сольные песни в духе христианского стоунер-рока. У музыканта богатый бэкграунд: он играл с группой «Дети Пикассо», сочинил им некоторые тексты песен, а также барабанил у Жанны Агузаровой. Но пример аккордеониста Джейсона Уэбли, ездящего по миру со своим материаллм, вдохновил Богдана Боброва на создание собственного проекта.

Пятипесенный мини-альбом «Беспокойный мертвец» достаточно исчерпывающе характеризует творческий метод исполнителя. Неизменно подпитываясь христианской образностью, Богдан Бобров изящно помещает всю эту метафизику в ковбойский антураж. Почему бы и нет, ведь и в Америке XIX века так же постоянно ходили перед лицом смерти и угрозой грядущего Апокалипсиса.

Песня «Порох» как раз скупыми мазками обрисовывает обстановку конца света. Готовность христианина к испытаниям выражена в лаконичном призыве «держи свой порох сухим». В песне «Сукин сын» проводится забавная параллель между неприкаянным псом и человеком последних времен. Каждый из них является «сукиным сыном» - но в разных смыслах. Кроме того, их судьбы настолько переплетаются, что собака в итоге теряет веру, а человек — след. Но свойственная собакам преданность оставляет надежду на спасение этой парочки.

«Лотосы» - дань Богдана Боброва его любимой Индии. В аранжировке появляются восточные этические элементы, а в тексте белый цветок воплощает созидательную силу Вселенной, в храме которой и обитает Бог (уважительно именуемый в песне «Ваше Величество»). Заглавная песня альбома «Беспокойный мертвец» - о каждом из нас, поскольку ветхий человек на своем пути к Богу должен преобразиться и избавиться, наконец, от веревки на шее (своих земных привязанностей). Помочь этому может постоянная память о смерти, которую активирует финальная песня «Это конец» с пронзительной аккордеонной партией.