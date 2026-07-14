Евгений Цыганов отправил Киркорова и Летова в погоню за «Ме4той»

Концерт группы «Ме4та» Евгения Цыганова состоялся в рамках фестиваля «Русский кот» в Музее декоративного искусства в Москве 11 июля 2026 года

В этот вечер у открытой сцены Делегатского парка, в котором расположен музей, яблоку было негде упасть — тем более, и вход был свободным. Помимо прочего, москвичам и гостям столицы, повезло еще и с погодой, потому что ко второй половине дня на город обрушились ливни. Евгений Цыганов признался, что едва он заслышал несколькими часами ранее звуки грома, как сразу предположил, что сегодня музыканты будут играть чисто для себя. Слава Богу, эти опасения не подтвердились.

Всеядность Евгения Цыганова поражала. В программе его коллектива песня из репертуара Филиппа Киркорова запросто соседствовала с композициями на стихи Иосифа Бродского («Стихи о принятии мира») и Бориса Рыжего («Петербургским корешам»). Как признался сам актер, тексты к нему попадают разными путями, и он желает таким образом, чтобы они жили и обсуждались. Приятной неожиданностью стало включение в программу песни на стихи подзабытого поэта Серебряного века Константина Фофанова «Звезды ясные, звезды прекрасные». Заострив внимание публики на этом тексте, Евгений Цыганов объяснил публике, что эти слова написаны около 150-ти лет назад, а описывают они вещи куда более древние.

Все это, конечно, было частью нашего культурного кода, которому и посвящен фестиваль «Русский кот». Евгений Цыганов сказал несколько добрых слов об этом событии, подчеркнув в частности, что, благодаря мероприятию он, коренной москвич, посетил впервые в жизни сегодня Делегатский парк. Также «в некотором роде животным», по словам актера, был посвящен и «Зоопарк» сибиряка Егора Летова из «Гражданской обороны». А песня «Роза Мимоза» авторства ныне покойного Кирилла Спечинского из группы «Внезапный сыч». Как заметил Евгений Цыганов, по этим композициям можно было смело изучать географию.

Объединяло же столь разнородный материал тяжелое альтернативное звучание группы «Ме4та». В «Девочке-Москве» цитировалась совместная песня групп I.F.K. и «Ва-Банкъ» «Я живу в Москве». Вспомнил Евгений Цыганов и о питерской альтернативой команды «Джан Ку», исполнив сдвоенный номер из их песен «Меня никто не остановит» и «Деньги». «Зеленой каретой» из одноименного фильма «Ме4та» рассчитывали усыпить зрителей, но не тут-то было, поэтому музыканты представили еще несколько номеров.

Перед концертом у желающих была возможность посетить выставку «Вера Мухина. Новые грани» в Музее декоративного искусства. Между прочим, выяснилось, что скульптор была не менее всеядной, чем Евгений Цыганов. Она рисовала голову пророка Моисея, изображала натурщиц в духе кубизма, вылепила голову хирурга Юдина в античном стиле, выпускала стеклянную посуду на фабрике «Красный гигант», оформляла театральные постановки и ленинградскую станцию метро «Автово». А все началось, как гласит пословица, с яйца — пасхального из стекла, которое ей подарили во время поездки в Венецию. Пасхальность же русской культуры — и есть наш главный код!

