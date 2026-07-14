Ксюшенька «Внимание!» (интернет-сингл)

Исполнитель: Ксюшенька, Название: «Внимание!», Стиль: поп-рок, Год: 2026

В психологии «внимание» - это избирательная направленность и сосредоточенность сознания на определенном объекте или задаче. Как выясняется, именно внимание является наиболее ценным ресурсом в современной цивилизации, потому что его-то всем вечно почему-то не хватает. Темпы жизни увеличились, растерянные люди хватаются за все и сразу, устраивая себе периодически перезагрузки и стирания личной истории. Многое из этого просто делается ради того, чтобы постоянно мелькать в соцсетях, наращивая себе непрерывно новых подписчиков.

Артистка Ксюшенька в своей новой песне описывает, какой огромной ценой достается это внимание публики. Героиня насилу заставляет поднять себя с постели, чтобы записать очередной стрим. Веселья, конечно, нет, но его приходится имитировать, чтобы аудитория в ужасе не разбежалась. Расслабиться и как-то прийти в себя в этой круговерти остается нереальной задачей. А все потому, что героиней даижут сугубо корыстные цели! Ведь, как говорит в начале песни Владимир Жириновский, «любые действия по расчету - это губительно. Семья распадается. Государство распадается. Друзья распадаются. Всё распадается».