Ксюшенька «Внимание!» (интернет-сингл)

Ксюшенька «Внимание!» (интернет-сингл)

Исполнитель: Ксюшенька, Название: «Внимание!», Стиль: поп-рок, Год: 2026

В психологии «внимание» - это избирательная направленность и сосредоточенность сознания на определенном объекте или задаче. Как выясняется, именно внимание является наиболее ценным ресурсом в современной цивилизации, потому что его-то всем вечно почему-то не хватает. Темпы жизни увеличились, растерянные люди хватаются за все и сразу, устраивая себе периодически перезагрузки и стирания личной истории. Многое из этого просто делается ради того, чтобы постоянно мелькать в соцсетях, наращивая себе непрерывно новых подписчиков.

Артистка Ксюшенька в своей новой песне описывает, какой огромной ценой достается это внимание публики. Героиня насилу заставляет поднять себя с постели, чтобы записать очередной стрим. Веселья, конечно, нет, но его приходится имитировать, чтобы аудитория в ужасе не разбежалась. Расслабиться и как-то прийти в себя в этой круговерти остается нереальной задачей. А все потому, что героиней даижут сугубо корыстные цели! Ведь, как говорит в начале песни Владимир Жириновский, «любые действия по расчету - это губительно. Семья распадается. Государство распадается. Друзья распадаются. Всё распадается».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Рубио заявил об отсутствии соглашений по Украине на саммите в Анкоридже
© Telegram/МИД РФ
Лавров ответил на слова Рубио о соглашениях на Аляске
Выступление Дональда Трампа © United Nations Photo
Axios: Трамп допустил отход от «духа Анкориджа»
Геноцид армян стал инструментом противостояния Израиля и Турции
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie