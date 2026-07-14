Lee «Scratch» Perry «War & Peace. Russian Album. Part 2»

Исполнитель: Lee «Scratch» Perry, Название: «War & Peace. Russian Album. Part 2», Стиль: даб, Год: 2026

Ли «Скрэтч» Перри умер, а дело его живет. Изобретатель ямайского даба должен был записать альбом с российским растаманом из глубинки Левшой Пацаном, а по факту успел напеть (а точнее — наболтать) материала лишь для проектов «Аквариума». Черновые материалы было решено определить в самостоятельные релизы «War & Peace». Причем, если первая часть иллюстрировала условную войну, то вторая изображает времена мирные, а поэтому изобилует созерцательными и просто забавными вещами.

Судите сами: вы заряжаете выпущенный лейблом «Выргород» CD в плеер — и сразу же к вам выплывает из дабовых ритмов «Слоненок» из мультика «38 попугаев», которого вынуждают учить буквы. Все это заполировано отсылками к саундтрекам беззаботных советских фильмов 60-х годов. В «Песенке Дядюшки Фикуса» ворчащий Перри почти сливается с долговязым героем мультфильма про поросенка Фунтика. Встреча с этими же анимационными героями просходит вновь ближе к финалу альбома.

«Аквариумная» тема впервые всплывает «Russian Jesus» в виде цитаты из песни «Иван и Данило» «он курит папиросы у всех на виду». Хочется верить, что речь здесь все же идет не о Бога Сыне, а смиряемом им грешнике. «Rootman» - дабовая версия песни из «Синего альбома» «Аквариума», а «Fish» - не что иное, как «Рыба» той же группы.

Русскому человеку, как известно, что глубина, то и высота. И эта тема изящно раскрывается в треке «Deep Space» с реальными цитатами только что совершившего свой первый в истории полет Юрия Гагарина. Здесь уже мы вплотную подошли к теме встречи с Богом, и она реализуется непосредственно в псалмах - «Псалом 2» и «Мелекесской проповеди», представляющей собой вольное переложение 23-го псалма. Первая из них атмосферная, вторая — гитарная.

Бонус «In Love», записанный с этнографом Сергеем Старостиным, базируется на «Бурлаке» Бориса Гребенщикова*. И это как раз та самая песня, которая, по сути, и представляет собой современный псалом, будто исполненный от лица несмышленого, но восприимчивого ребенка, так что все три линии альбома, наконец, сошлись.

* признан иноагентом Минюстом РФ.

