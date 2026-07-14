AiRushV, Cube-A «И Солнце взойдет» (live-version)

AiRushV, Cube-A «И Солнце взойдет» (live-version)

Исполнитель: AiRushV, Cube-A, Название: «И Солнце взойдет», Стиль: рок, Год: 2026

Группа AiRushV показывает всем нам образцовый пример того, как надо работать с искусственным интеллектом. Их песни, по сути, представляют собой собирательные образы произведений культовых команд прошлого. «И Солнце взойдет», как и некоторые другие произведения AiRushV, ненавязчиво отсылают к творчеству Виктора Цоя. Эксперимент вышел настолько удачным, что песня обрела заслкженную популярность.

В рамках ИИ этой композиции явно стало тесно. И AiRushVдоверили исполнить ее группе Cube-A, попутно выложив и видеоклип с этой версией. Теперь настала очередь и полноценного цифрового сингла. Песня ломает стереотипы, например, в ней вторую вокальную партию исполняет женщина. Что же касается мужского голоса, то он кажется по-кухонному уютным. Да и сама аранжировка с привкусом серфа предельно далека от бездушной цифры.

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