NeiroBarD, Пепел Рода «Тени забытых костров» (интернет-сингл)

NeiroBarD, Пепел Рода «Тени забытых костров» (интернет-сингл)

Исполнитель: NeiroBarD, Пепел Рода, Название: «Тени забытых костров», Стиль: фолк-рок, Год: 2026

Нейросети дали новые возможности во многих сферах творчества. В частности, поэты, которым не хватало навыков пения и владения музыкальными инструментами, получили возможности запустить свой музыкальный проект, и зачастую даже не один. Так, Денис Баракин сочинял стихи 17 лет, а теперь у него есть NeiroBarD, который он характеризует как «тёмное фэнтэзи, наёмники, война, герои книг и фильмов, средневековая стилистика» и «Пепел Рода» - славянское язычество, боги, мифы, языческий фолк и мистицизм. Неговоря уж о «Королевстве Шу», которое отсылает понятно к какой группе.

Песня «Тени забытых костров» относится к «Пеплу Рода». Здесь мы видим традиционные для такого жанра сожаления по поводу проигранного дела предков-славян. Но в этой песне (вероятно, даже помимо воли автора) вскрывается идейный крах язычества. Лес темней, чем крылья ворона, мертвые славяне вопиют из под земли. Показательно, что спустя века от этих костров не осталось ни света, ни тепла…

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