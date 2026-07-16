Группа «Оберманекен» триумфально завершит свой первый тур по городам Золотого кольца концертом в московском «Театре Труда» 17 июля 2026 года

За два дня до этого — 15 июля — коллектив дал потрясающий концерт в арт-пространстве Ярославля «Кущи». Перед музыкальной частью программы лидер «Оберманекена» Анжей Захарищев фон Брауш прочел лекцию на тему «Серебряный век 2». Вот кратко ее тезисы:

1. Современная культура достигла своего дна, ударившись о лед Байкала (намек на недавнее вылизывание певцом Shaman замерзшего озера). После этого она должна оттолкнуться — и начать движение вверх. Ведь Байкал — это то, что очищает от грязи: Bye Кал, «прощай, кал».

2. Спасет нашу культуру новый период, который Анжей Захарищев фон Брауш называет «Серебряный век 2». В отличие от той грязи, что нас окружает, Серебряный век — рафинированный субстрат, который появился, как в кристалле, в знаменитой «башне» поэта Вячеслава Иванова.

3. Ренессанс культуры случится под знаком Зинаиды Гиппиус, которая не просто писала гениальные стихи, но и имела мощный философский фундамент, которым она обязана своему мужу — Дмитрию Мережковскому. Поэтесса находится в суперпозиции, пребывая сразу во многих измерениях и продолжая оказывать влияние на современность. В частности, когда к Земле приближалась комета 3I/ATLAS, Анжей Захарищев фон Брауш был (и остается) уверен, что на самом деле это — Зинаида Гиппиус.

4. Зинаида Гиппиус — воплощение метафизики невесомости, в отличие от Анны Ахматовой, ставшей в итоге памятником самой себе и сформировала Иосифа Бродского, через которого в итоге Серебряный век получил свою Нобелевскую премию. С Иосифом Бродским и Сергеем Довлатовым. Анжей Захарищев фон Брауш пересекался в культовом клубе CBGB, живя в 90-е в Нью-Йорке. Правда, они любили больше джаз, чем рок, в отличие от Эдуарда Лимонова, который часто и охотно посещал это заведение.

5. Русская культура активно влияет на западную. Картины Сальвадора Дали состоят из наших сказок, а сам художник, благодаря славянской жене Гале, стал «солью земли русской». Аналогичная ситуация была у Говарда Лавкрафта с Соней Грин.

6. Пример подобного плодотворного союза являет и Анжей Захаришев фон Брауш. Свою музу — актрису и певицу Олемпицку Эрте он величает современной реаикаринацией Зинаиды Гиппиус. Вместе они записали альбом проекта Depeche Мать «Диско Иллюминатов», который материализуется в трех ипостасях — выйдя уже на цифре и CD и готовясь к изданию на виниле. Первый вариант — для «маленьких ушей», второй — для нормальных, третий — для тех, у кого уши, как у Ван Гога.

7. Автор текстов песен альбома «Dиско Иллюминатов», рассказала на концерте их предысторию. «Бастет» - песня о древнеегипетской богине, до сих пор захватывающей мир, потому что нет ничего популярнее кошек в интернете. Композиция «Эдгар По» посвящена малоизвестной ипостаси писателя, который еще и расцеловал запутанные уголовные дела. С песни «Уэнздей» начался весь проект, когда эта вещь была написана на музыкальный набросок из реанимированного мастером древнего, как хтонические скрижали, планшета Анжея Захаришева фон Брауша. «Алый Цветок»партией гроулинга отдает дань альбому «Nymphetamine» английской метал-группы Cradle of Filth,

Сразу после лекции «Оберманекен» сыграл концерт при участии виртуозного ярославского контрабасиста Евгения, названного лидером группы за умопомрачительный наряд Черным Квадратом Малевича. Состоялась премьера песни «Парцифаль», имеющей непосредственное отношение к театральной деятельности Анжея Захаришева фон Брауша, о которой он подробнее расскажет на выступлении в московском «Театре Труда» 17 июля.

В ознаменование концепции «Серебряного века 2» «Оберманекен» исполнил три романса Александра Вертинского «Танго Магнолия», «Лиловый негр» и «Прощальный ужин». Обычно группа с них начинает, но на сей раз они были вставлены в самую сердцевину программы, как крем в эклер. Произошло это под влиянием поездки в Переславль-Залесский, где Анжей Захаришев фон Брауш отведал пирожных французского повара Андриё. В свой нью-йоркский период певец ходил в американскую кондитерскую, где подавали такой потрясающий малиновый мусс, что появилась уверенность, будто их готовили 150 волшебных микроскопических поварят. Так вот: французские сладости из Переславля-Залесского оказались еще лучше.

Под влиянием поездки на Плещеево озеро и под впечатлением от вида на Волгу, который открывается из окна ярославского клуба «Кущи» «Оберманекен» сыграл две новые песни «V-Olga» и «Дельфины», которым наверняка суждено стать хитами. А по заказу зрителей и в результате проведенного тут же голосования Анжей Захаришев фон Брауш спел свою самую первую композицию «Город в Солнце», которую написал в 13 лет на Дворцовой набережной для одной из знакомых девушек, поняв, что та этого достойна. Примерно в те же времена Анжей стоял у истоков первого российского экспериментального театра, созданного им вместе с Борисом Юханановым, так что концерт в частном «Театре Труда» 17 июля станет знаковым вдвойне.

Спустя годы во время записи в Нью-Йорке альбома «Нега и роскошь» подруга детства спросила в студии, будет ли записана эта вещь. Анжей стал объяснять, что вообще не помнит ни слов, ни мотива — и тогда знакомая ему просто спела «Город в Солнце» по памяти. Получается, что еще тогда песня стала фольклором!