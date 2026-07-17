Вячеслав Бутусов «Плач Адама» (симфонический цикл на CD)

Исполнитель: Вячеслав Бутусов, Название: «Плач Адама», Стиль: неклассика, Год: 2025

Вячеслав Бутусов с группой «Наутилус Поммилиус» одним из первых в нашей стране начал экспериментировать с симфоническим оркестром. В 1995 году песня «Крылья» была записана с Санкт-Петербургским симфоническим оркестром под управлением Равиля Мартынова. Академические музыканты были задействованы и на презентации одноименного альбома.

Симфонический цикл «Плач Адама» стал вершиной для Вячеслава Бутусова как композитора. Произведение, состоящее из тридцати частей, был записано Таврическим оркестром под управлением Михаила Голикова. Автором аранжировок стал Игорь Грибков. В основу цикла положено самое трагическое в мировой истории событие — изгнание Адама и Евы из Рая — Эдемского Сада, изложенное в Книге Бытия Библии.

Начальная композиция «Ворота рая» передает ошеломление первых зрителей Земли перед красотами и совершенством Божьей обители. «Картина Рая» и «Утро в Раю» с помощью музыкальных средств устраивает нам небольшую экскурсию по Эдемскому Саду. Глас Творца передают нежные скрипки, виолончельные партии выражают восторг Адама и Евы, которые однако понимают, что им здесь предстоит много работы (например — давать имена животным), но это исключительно приятные ожидания. Флейты — голоса ангелов, славящих и Бога, и первых людей. Арфы — бесконечная красота вечных обителей.

«Появление дьявола» сопровождается зловещим маршем с акцентом на ударные инструменты. По настроению эта тема напоминает одну из самых страшных песен «Наутилуса Помпилиуса» «Стриптиз», а по музыке отсылает к его же «Морскому змею», «Запретный плод» безысходен, ибо ввинчивается в мозг Евы, не оставляя других мыслей. Еще беспросветнее «Грех», прекрасно выражающий состояние, когда делаешь запретное, тебя это отнюдь не радует, но ты упорно продолжаешь доводить начатое до конца. Однако в этих трех темах нет ни грамма осуждения автора — только скорбь, жалость, сокрушение.

«Ворота закрываются» - резкое исчезновение всех тех красот и благ, описанных в начальной теме. «Неведомый мир» пугает и отталкивает первых людей. Очень необычна «Время пришло», которую можно понимать в двух значениях — и как пробил час и в плане появления времени как категории. С непривычки это новое измерение кажется Адаму и Еве мучительным. Инструменты имитируют монотонное тиканье часов и неприятный скрежет шестеренок, действующий на нервы грешникам.

В «Плаче Адама» еще нет покаянная как такового, а преимущественно жалость к себе, потерявшему комфортные. В этом плане она схожа с песней «Прогулки по воде», где апостол Андрей лил слезы из-за того, что не получил желаемого. В «Плаче Адама 2» появляется непосредственное обращение к Богу - «услыши меня — Господи, услыши мя», редкий случай появления хоровых партий в этом цикле. Здесь уже есть зачаток молитвенного настроения, поэтому в ответ сразу посылается умиротворяющие «Утешения». «Плач Евы» по-женски пронзительный, трогательный и нежный.

У закрытых врат Рая Адама и Еву сопровождают «Исполины», «Змеи» и «Ангелы», для каждого — свои краски. Перелом в настроении альбома к возвышенному происходит в «Зарницах надежды», Упование Адама и Евы на милость Божию не осталось без ответа. Бег времени («Время идет») отныне обретает осмысленность, а проблески Рая появляются внутри первых людей («Новый мир»). Движущей силой этого процесса становится «Вера. Надежда. Любовь» - мелодичная и просветляющая. Ну а «Финале» ворота рая для умирающих Адама и Евы вновь открываются, и кольцевая композиция диска замыкается, так как музыкально мы возвращаемся к первой теме.

«Плач Адама» был издан на CD с небольшой, но содержательной аннотацией Вячеслава Бутусова. Обложка основана на знаменитом диптихе Лукаса Кранаха Старшего «Адам и Ева». В последние годы за эту картину идут нескончаемые споры, однако Вячеслав Бутусов поместил ее в такой контекст, где нет места всевозможным раздорам и тяжбам.