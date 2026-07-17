Обе-Рек «22 года» (Live)

Исполнитель: Обе-Рек, Название: «22 года»», Стиль: рок, Год: 2026

Воронежская группа «Обе-Рек» принадлежит уже к новой формации российских рок-героев, стартовавших в начале XX века и оказавшихся на слуху к десятым годам. Концерт в честь 22-хлетия команды, который состоялся в московском клубе «Гластонберри» 12 октября 2025 года при абсолютном аншлаге был превращен коллективом в концертный альбом. Этим релизом музыканты, по сути, убили сразу двух зайцев: увековечили празднование годовщины и сделали своего рода бэст в живом варианте.

Стартует альбом с электронного интро, позволяющего публике оторваться от своих дел и пробраться поближе к сцене. Все это переходит в песню «Ночная» из альбома «Здесь» 2016 года, которая знаменует собой потемки души героя. Далее идет новая песня «Алый край неба» из одноименного диска 2025 года, где, несмотря на мрак внутри и снаружи, выражена уверенность в достижении своего рая. И здесь сильна доля электроники.

Пронзающая до глубины души «Мама» (один из свежих синглов) вводит тему поруганной сказки. «Солнечный путь» - попытка обрести гармонию в отношениях с любимой. Эту вещь вокалист «Обе-Рек» Денис Михайлов исполняет с Евгенией Рыбаковой из команды «Обними кита», называющей публику прекрасной.

В дальнейшем «Обе-Рек» принимается активно реабилитировать сказку. Это свойственно и песне «Маленький принц», где фраза Экзюпери «мы в ответе за тех, кого приручили», дополняется интересной деталью: до этого мы заманили жертву в «нежные силки». «Золотая рыбка» и «Сказки» - кульминация обращений к сказочным сюжетом. Причем в «Золотой рыбке» замечается, что пение зала полилось искренним и открытым, а в «Сказках» Денис Михайлов еще активнее вовлекает публику в исполнение.

Финальные песни альбома «22 года» - возвращение героя к Богу. Ключевой здесь становится еще одна композиция из «Алого края неба» «Песнями стану птиц», где интерпретируется завет Христа о необходимости родиться свыше. Наконец, «Сердце» - еще один блестящий пример интерактива с публикой, когда слово «громче» из текста автоматически становится призывом к хоровому пению.