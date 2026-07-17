Артем Тото и лейбл EPLACID вошли в ТОП Россия в чартах ВК Музыка

15:24 17.07.2026

Ремикс лейбла EPLACID на песню Артема Тото «Жара» вошёл в Топ‑100 Россия и Топ-100 СНГ VK Музыка.

Музыкальная индустрия не перестаёт удивлять: очередной виток популярности переживает трек Артема Тото «Жара», получивший свежее прочтение от EPLACID. Релиз уверенно вошёл в Топ‑100 сразу на двух крупных платформах VK Музыки, подтвердив, что качественный саунд и авторский подход по‑прежнему находят отклик у широкой аудитории.

Ремикс на трек «Жара» уверенно закрепился в Топ‑100 сразу на двух крупных музыкальных чартах — VK Музыка: Топ-100 Россия и Топ-100 СНГ.

Динамичный и атмосферный ремикс от EPLACID привлёк внимание слушателей: узнаваемый саунд артиста Тото, энергичный бит и стильная обработка музыкального издателя EPLACID сделали композицию одним из ярких хитов сезона. Вхождение в топ‑чарты — важный этап в карьере музыканта и подтверждение растущего интереса к его творчеству как в России, так и в странах СНГ, а также подтверждает силу его уникального звучания, которое находит отклик у широкой аудитории в во всём мире.

Попадание в топ‑чарты — важный маркер востребованности музыки и доверия аудитории. Для Артем Тото и EPLACID это не только повод для гордости, но и стимул двигаться дальше, экспериментировать со звуком и радовать поклонников новыми релизами.

«Попадание в чарты — это всегда про связь с аудиторией. Мы очень рады, что «Жара» в нашей версии откликается у слушателей. Это вдохновляет работать ещё усерднее и готовить свежие релизы еще больше и качевее. Впереди ещё много идей и новых песен» — делится Татьяна Азанова (продюсер и директор лейбла EPLACID).

Сам же автор и исполнитель оригинальной композиции Артем Тото подчёркивает, что воспринимает чарты как обратную связь с аудиторией: «Когда трек попадает в Топ‑100, это значит, что он действительно кому‑то нужен. Я благодарен каждому, кто добавил «Жара» в плейлист или поделился ею с друзьями — это лучший стимул продолжать экспериментировать».

Сейчас релиз «Жара rmx» доступен на VK Музыка, Яндекс Музыка, Звук и других ведущих стриминговых сервисах. Поклонники могут не только добавить трек в свои плейлисты, но и следить за обновлениями артиста и лейбла, чтобы не пропустить следующие релизы. Но именно «Жара» стала тем самым треком, который громко напомнил о его уникальном стиле и помог привлечь ещё больше внимания к его музыке. Впереди у Артема Тото и EPLACID — новые коллаборации, живые выступления и эксперименты с жанрами, которые продолжат расширять его творческую палитру.