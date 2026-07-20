«Моральный кодекс», 30 июля, «16 Тонн»

«Моральный кодекс», 30 июля, «16 Тонн»

Мы выбираем биг-бит и  рок-н-ролл, атональные соло и  абстрактные тексты

Мы выбираем вокалиста с  индивидуальной узнаваемой манерой и  полный зал зачарованных слушателей.

Мы выбираем «Моральный кодекс», а  «Моральный кодекс» выбирает нас!

30 июля со  сцены «16 Тонн» вновь прозвучат хиты легендарной группы: «Первый снег», «Ночной каприз», «Кошки» и  «До свидания, мама», «Я  выбираю тебя».

Уже несколько десятилетий «Моральный Кодекс» возглавляет список наиболее популярных групп у  любителей самой разной музыки.
Музыкальный стиль коллектива держится на  трёх «китах»: нео-романтика и  танцевальный рок-н-ролл с  текстами, построенными на  свободных ассоциациях, виртуозное владение инструментами и  уникальный тембр Сергея Мазаева.

Неординарный стиль и  высокое качество исполнения обеспечивают группе аншлаги на  протяжении всей её истории.

Начало в 20.00.

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