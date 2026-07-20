«Мегаполис» + zerolines», 31 июля, «16 Тонн»

01:48 20.07.2026

Легендарный «Мегаполис» в клубе «16 Тонн» сыграет не просто большой, а очень большой и очень летний по духу концерт в двух отделениях без антракта

Первая часть расширенной программы — выступление zerolines в честь десятилетия одноименного альбома, открывшего миру интуитивную музыку Олега Нестерова.

Как говорит сам автор: «Интуитивная музыка — это не авангард, не сиюминутные эксперименты, которые могут не иметь нужного результата, не скучные инструментальные запилы. Это просто самая красивая музыка на земле, музыка сфер, которая не может никогда надоесть, потому как она не сделанная, а просто очень точно впущенная в наш мир».

Вторая часть — все лучшие песни «настоящего московского ансамбля» с особенным бисом, который можно назвать третьим отделением концерта.

За 39 лет существования «Мегаполис» выпустил более десяти альбомов, успел стать «любимой группой московских студентов» («Москвички», «Женское сердце»), добраться до вершин хит-парадов с песней на стихи Андрея Вознесенского про «голубые яйца дрозда» («Новое московское сиртаки»), соединить с музыкой стихи Иосифа Бродского и записать пост-панк-трек со Львом Лещенко («Там»), войти в историю с первым национальным хитом на немецком («Karl-Marx-Stadt»), получить «Золотой Граммофон» за трек без единого припева («Звездочка»), вернуть на родину пацифистский гимн Пита Сигера («Где цветы?»)…

В XXI веке коллектив записал «Супертанго» — трепетный и предельно откровенный альбом, единогласно признанный самым успешным в его карьере и вошедший во всевозможные итоговые таблицы и чарты. Следом — создал масштабный проект-посвящение неснятым фильмам 60-х «Из жизни планет» — двойной альбом и одноименный музыкальный спектакль, названный критикой «одним из самых значимых культурных событий последних лет», который более 10 лет с неизменным аншлагом играется на самых разных театральных площадках двух столиц.

Очередная взятая вершина — альбом «С прочностью нитки», концертная история которого началась в «Тоннах»: ключевая песня «K & M», похожая на старинный гобелен со сказочным сюжетом, воплощение магического реализма, прозвучала впервые именно на нашей сцене.

Сейчас группа переосмысляет свои хиты — уже вышли новые версии «Рождественского романса» и «Женского сердца».

Этот концерт будет ознаменован идеей переосмысления: вызов для музыкально-алхимической лаборатории группы и праздник для всех ценителей и того «Мегаполиса», что в начале «нулевых» приступил к записи немыслимых композиций для zerolines и создал принципиально иной подход к музыке, и того, что сочинил «Звёздочку», и того, что поместил голос Антона Беляева в невероятно пронзительный построк.

Начало в 20.00.