«Монгол Шуудан», 31 июля, «АТС»

01:55 20.07.2026

31 июля состоится летний концерт под открытым небом Валерия Скородеда и группы «Монгол Шуудан» Это событие станет настоящим подарком для всех ценителей неподдельного рока и анархо‑музыки. Вас ждёт специальная программа: канонические хиты группы, эксклюзивные треки, импровизации и сюрпризы от бессменного лидера, живой энергичный звук без студийной обработки, а ещё — неповторимое взаимодействие с залом: будем петь и кричать вместе!

31 июля состоится летний концерт под открытым небом Валерия Скородеда и группы «Монгол Шуудан»

Это событие станет настоящим подарком для всех ценителей неподдельного рока и анархо‑музыки. Вас ждёт специальная программа: канонические хиты группы, эксклюзивные треки, импровизации и сюрпризы от бессменного лидера, живой энергичный звук без студийной обработки, а ещё — неповторимое взаимодействие с залом: будем петь и кричать вместе!

Не упустите шанс окунуться в атмосферу настоящего анархо‑рока и почувствовать энергию легендарной группы. Приходите — будет жарче, чем в аду! Анархический угар и феерическое шоу гарантированы!

Место встречи: площадка "АТС"

Адрес: ул. Некрасова, 3-5В

Начало в 20.00