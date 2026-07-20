Концерт группы "Северный Флот" состоялся в московском клубе Base 19 июля 2026 года

Ровно 13 лет назад скончался вокалист "Короля и Шута" Михаил Горшенев. Этот день стал одним из самых чёрных для его согруппников, основавших чуть позже "Северный Флот". Новый коллектив возглавил гитарист Александр "Ренегат" Леонтьев, который на нынешнем концертн памяти Горшка вновь вспомнил о той чёрной дате. "Непростой был день, - признался он, исполнив первую песню " Камнем по голове" из мемориальной программы. - Много времени прошло с тех пор. Но хорошо, что мы с вами можем сегодня побыть вместе, попеть песен. Это немного отпускает. Будем стараться так делать и впредь".

Концерты памяти Михаила Горшенева "Северный Флот" играет регулярно. В 2024 году состоялся один их самых масштабных туров с этой программой. Сет-лист нынешнего концерта пересекался с ней такими песнями, как "Король и Шут" (с вариантом строки "придворный люд изнемогал" вместо "несчастный люд..."), "Дагон" (с вводящими в транс соло Якова Цвиркунова), "Отражение" и "Сапоги мертвеца" (где инструменталисты своими бэк-вокальными партиями убедительно изображали требовательный "голос за окном"). Исполняя "Панику в селе", Ренегат указал на душевное состояние спятивщего старика пальцем у виска, а в кульминационный момент - "мол, нынче помрешь" - энергично провёл гитарным грифом по микрофону. На "Танце злобного гения" ходуном ходил весь танцпартер, а во время песни "Мастер приглашает в гости" принялся отплясывать даже сидячий VIP. В бридже "Марионеток" "Северный Флот", как и на концертах " Короля и Шута" в последние годы жизни Горшка, скандировал: "Панки, хой!"

Были в программе и достаточно редкие песни.

В "Запрете отца" Александр Леонтьев выразительно начертал в воздухе привлекательный для героини "образ молодца". В "Панике в селе" он вооружился акустической гитарой и присел на высокий стул, а когда дошло дело до лирического гитарного соло, воскликнул: "Яков, давай !". А вот уже " Медведя", как и в позапрошлом году, Ренегат исполнил чисто в акустике вдвоем с Яковом "Цвиркуновым. " Спасибо, дорогие - было красиво!" - поблагодарил он после этой вещи людей в зале за дружно зажженные фонарики на мобильниках. Добавились в нынешнююю программу и такие песни, как "Охотник", "Фокусник" и "Блуждают тени".

Ближе к финалу концета, когда дошла очередь до "Ели мясо мужики", в зале был такой угар, что Александр Леонтьев какое-то время примерялся, чтобы начать эту песню " Ззззз... За столом сидели!" Во время же соло он призвал: "Гуляй, Россия!" Совсем иные чувства обуяли зрителей уже в следующем номере "На краю" из зонг-оперы "Тодд" с вокалом Михаила Горшенева и чёрно-белым видеорядом из закулисья этой постановки. Следом удалились за кулисы и сами участники "Северного Флота".

Их возвращение на бис ознаменовалось одними из самых тяжелых в плане саунда номеров программы - " Исповедь вампира ", "Мёртвый анархист" и "Северный Флот". "Воспоминания о былой любви" Ренегат начал исполнять в одиночку под аккомпанемент электрогитары, далее к нему присоединились стгруппники, а в третьем куплете зазвучал голос Михаила Горшенева - как и в двух финальных песнях программы "Проклятый старый дом" и "Лесник".

На прощание Александр Леонтьев вновь горячо поблагодарил зрителей, которые провели с музыкантами этот непростой день. Также посетители концерта услышали от него, что Михаил Горшенев для миллионов людей по всему миру по-прежнему является всем. И объяснение этому крайне простое: "Он научил всех нас, как надо и как правильно!"