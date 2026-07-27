NeiroBarD «Боги войны» (интернет-сингл)

Исполнитель: NeiroBarD, Название: «Боги войны», Стиль: фолк-метал, Год: 2026

Почему артиллеристов называют "богами войны"? На этот вопрос дает исчерпывающий ответ проект NeuroBarD в соответствующем сингле. Песня выдержана в духе фолк-метала In Extremo, что как бы намекает на неистребимость и незаменимость артиллеристов . Ведь как пару сотен лет назад артиллеристы выходили в бой под победоносные звуки волынки, так и сейчас - в данной новинке.

С самого начала "Богов войны" отсекается предположение, что бравые вояки уподобились Всевышнему, потому что живут, как у Христа за пазухой. Нет, напротив, они бредут по уши в грязи, с трудом волоча за собой тяжеленные орудия. Однако эффективность артиллеристов не знает границ, что, видимо, роднит их с высшими силами. В песне есть интересная подробность, о мгновенном прекращении любой осады - и неважно, с какой стороны. Ну и, наконец, песне присущ созидательный подтекст, что и является решающим моментом в сопоставлении артиллеристов с самим Господом!