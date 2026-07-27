Алькасар feat. GroTTesque! «Сэр Маннелиг» (интернет-сингл)

Алькасар feat. GroTTesque! «Сэр Маннелиг» (интернет-сингл)

Исполнитель: Алькасар feat. GroTTesque!, Название: «Сэр Маннелиг», Стиль: фолк-метал, Год: 2026

Лучшие люди Средневековья были цельными натурами и верными христианами. Иначе бы не появлялись такие песни, как «Herr Mannelig» - скандинаввская народная баллада. Весь сюжет выстраивается вокруг женщины-тролля, которая влюбилась в земного парня и предлагает ему  двенадцать мельниц, одежду из белого шёлка, скакунов которые пасутся среди роз, меч с золотой цепью и битву в которой он одержит победу. Но избранник не лыком шит, и прямо заявляет: если бы ты была христианской, то все перечисленное пригодилось бы мне, а так — прости-прощай!

Группа «Алькасар» совместно с GroTTesque! «Сэр Маннелиг» предложила русскую версию этого напряженного диалога. Как положено, мужские вокальные партии здесь сочетаются с женскими. Нашлись знатоки, заявившие в комментариях, что тролльши должны петь не так высоко — будто бы они слышали этих существ вживую. Но благодаря оперному женскому вокалу мы имеем блестящий образчик не просто фолк-, но и симфо-метала!

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