Волга «Три поля»

Исполнитель: Волга, Название: «Три поля», Стиль: фолк-рок, Годы: 2004, 2026

Лейбл «Выргород» с некоторых пор занимается изданием антологии группы «Волга». Причем некоторые альбомы полностью выпускаются наново (как недавно отрецензированный здесь «Концерт II», так и с использованием старых тиражей CD и новой упаковки — метод, апробированный издательством с «Кооперативом Ништяк». Так, альбом 2004 года представляет собой диск тех времен от Skeits Music и оранжевый диджипак от «Выргорода».

«Три поля» - один из самых страшных альбомов как «Волги», так и русского фолк-рока вообще. Принято считать, что такие работы лучше слушать на природе, вдыхая чистый воздух. Но тысячу раз подумайте, прежде чем зарядить CD в плеер по пути через вечереющий лес! Пребывание в фильме ужасов вам обеспечено.

Падающие с печи свекры в «Снежках», заговор на болезнь ненаглядного в «Псалме», властный «Князь Роман», убивающий свою жену непонятно за что чуть ли не на глазах у их детей… Все это в какой-то момент приводит к такому сгущению хтони, что даже внешне невинные сюжеты начинают казаться на этом фоне весьма зловещими.

Казалось бы, в «Розах» просто рвут цветы. Но, слушая эту вещь, нутром ты понимаешь, что, скорее всего, тут имеются в виду изломанные судьбы юных крестьянок. Иначе бы не верещал истошно на заднем плане голос Анжелы Манукян, символизирующий горе загубленного цветка. Индустриальная же электроника как бы имитирует грохот мясорубки, перемалывающей все живое.

Трудно слушать в здравом уме и твердой памяти «Плач» по покойнице-матушки. Здесь Анжела Манукян, напротив, начинает с сиплого полушепота — будто сил рыдать в голос уже не осталось или у посыпающей главу пеплом плакальщицы перерезают горло. Но в финале — все та же истошность на зашкаливающих децибелах. А к концу альбома музыкантов становится уже не до внятных сюжетов — и Анжела Манукян дает волю своим негативных эмоциям в одних лишь воплях на разные лады («Крики»).

В альбоме есть видеобонус - «Вереюшки». И по этому маркеру можно определить, что сам диск не новый, поскольку сейчас такую роскошь размещать на физических релизах как-то не принято…