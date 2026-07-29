Небо здесь «Имена» (интернет-сингл)

Исполнитель: Небо здесь, Название: «Имена», Стиль: кришна-кор, Год: 2026

Группа «Небо здесь» уже лет 30 играет в экзотическом стиле «кришна-кор». Коллектив стал кузницей кадров для замечательных музыкантов, в частности, гитарист Сергей Сухов сегодня играет в «Моральном кодексе». Лидер же «Неба здесь» Игорь Тимошин продолжает груть свою линию и выпускать глубокие философские песни.

Свое направление группа определяет как «перекрестье жизни и смерти», средоточием которого является сам человек. Эта концепция хорошо заметна по новой песне «Имена». Как известно, имя — это бессмертная и сокровенная сущность человека, а ад — это вечная смерть. Неудивительно, что, оказавшись в аду, герой забывает все имена. Мучительно пытаясь их вспомнить, он видит вместо неба — стену.

Это метафизический пласт песни, но в ней упоминается война и, вероятно, есть также актуальный подтекст. При неосторожном обращении с матушкой-землей вся она рискует превратиться в сплошной раскаленный ад. Так что перед нами, получается, еще и песня-предупреждение.