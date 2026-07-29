«Кооператив Ништяк», 31 июля, «Алиби»

15:24 29.07.2026

31 июля 2026 года, «КооперативништяК» даст концерт в Москве в клубе «Алиби»

«КооперативништяК» - группа, ведущая свою историю из глубин Сибири. Коллектив материализовался на обломках оккультного общества в 1983 г. Сквозь горнила ансамбля прошли известные в дальнейшем, малоизвестные и совершенно никому неведомые, одиозные, невидимые и воображаемые личности, сущности и музыканты.

За четыре десятилетия, что ушли ввысь, подобно алхимическому дыму сожженного Феникса, музыкальные опусы коллектива прошли сквозь огонь панка и грайндкора, воду дарк-фолка, скрежет индастриала и, соответственно, медные трубы темной этереальной музыки.

Тексты КооперативништяК с избытком наполнены мрачной романтикой, алхимические мотивы переплетаются с черной эзотерикой и едкой экзистенциальной иронией, циничны и неполиткорректны. «КооперативништяК» кислотный, как Сан-Фран шестидесятых; бескомпромиссный, как ларек из девяностых; вечно пьяный, как брат Жан и кристально трезвый, как Мефистофель. Угрюмый и бесшабашный, тяжелый и невесомый, добродушный и невыносимый, щедрый и алчный, сегодня один - завтра другой, одним словом абсолютный андеграунд, если андеграунд можно привести к абсолюту...

Пожалуй единственная андеграундная группа остающаяся независимой. Никакого шоу-бизнеса. Никаких компромиссов. Никаких правил

Начало в 19.00.