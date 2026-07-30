Ориентир «Тринити» (интернет-сингл)

Ориентир «Тринити» (интернет-сингл)

Исполнитель: Ориентир, Название: «Тринити», Стиль: альт-рок, Год: 2026

Одна из миссий рок-музыки — творить новые миры, в которых мы бы видели себя, как в капле чистой воды, в том числе — и в антураже недалекого будущего. Череповецкая группа «Ориентир» справляется с этой задачей на все сто. Музыканты придумали концепцию антиутопического города будущего Тринити, все жители которого делятся на три категории. В верхнем слое обитают бессмертные Аугменты, которые состоят из силикона и сдали сердца в хранилище. Жители среднего слоя Синхронщики — трудяги, оставившие себе остатки чувств. Наконец, внизу в Андере находятся Остатки, полностью сохранившие плоть, боль и душу.

Альт-металлическая песня «Тринити» отражает сложный момент выбора: обрести бессмертие за счет цифровых протезов или же все-таки остаться собой. Три слоя города отражают три типа вокала. За совершенных Аугментов выступает мощный гроул. Синхронщиков изображают с помощью безупречного оперного женского вокала, в котором однако, безусловно, есть душа. Ну и обычный мужской голос символизирует по-настоящему живых Остатков — со всеми их достоинствами и недостатками.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Геноцид армян стал инструментом противостояния Израиля и Турции
США нанесли удары по Ирану
© KM.RU, Илья Шабардин
Нефтяники начали делить бензин по регионам: география дефицита расширяется
Рубио заявил об отсутствии соглашений по Украине на саммите в Анкоридже
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie