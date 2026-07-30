Ориентир «Тринити» (интернет-сингл)

Исполнитель: Ориентир, Название: «Тринити», Стиль: альт-рок, Год: 2026

Одна из миссий рок-музыки — творить новые миры, в которых мы бы видели себя, как в капле чистой воды, в том числе — и в антураже недалекого будущего. Череповецкая группа «Ориентир» справляется с этой задачей на все сто. Музыканты придумали концепцию антиутопического города будущего Тринити, все жители которого делятся на три категории. В верхнем слое обитают бессмертные Аугменты, которые состоят из силикона и сдали сердца в хранилище. Жители среднего слоя Синхронщики — трудяги, оставившие себе остатки чувств. Наконец, внизу в Андере находятся Остатки, полностью сохранившие плоть, боль и душу.

Альт-металлическая песня «Тринити» отражает сложный момент выбора: обрести бессмертие за счет цифровых протезов или же все-таки остаться собой. Три слоя города отражают три типа вокала. За совершенных Аугментов выступает мощный гроул. Синхронщиков изображают с помощью безупречного оперного женского вокала, в котором однако, безусловно, есть душа. Ну и обычный мужской голос символизирует по-настоящему живых Остатков — со всеми их достоинствами и недостатками.