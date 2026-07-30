Чайф «Вот так» (CD + материал для бумажного кораблика)

Исполнитель: Чайф, Название: «Вот так», Стиль: рок, Год: 2025

Несмотря на то, что один из самых ярких альбомов группы "Чайф" неумолимо назывался "Время не ждет", время-то как раз оказалось и не властным над этим коллективом. Новый альбом екатеринбуржцев подоспел как раз к сорокалетию коллектива, и здесь вовсе нет ощущения усталости или инертности. "Вот так" - это вовсе не цитата из песен группы "Кино" или "Алиса", а реальная фраза из лексикона Владимира Шахрина, веско произносимая тогда, когда происходит что-то важное.

Диск вышел под знаком бумажного кораблика, что нашло своё отражение как а оформлении CD, так и в первой же песне. Это одновременно и символ детства, в которое не раз возвращаются музыканты на этой пластинке, и проявление того же времени, которому отдавали себя во власть наши предки, пуская весной венки или кораблики по бурным волнам.

С детством связаны композиции альбома, повествующие о связи поколений. Прежде всего, это, конечно - "Дедушкина песня", герой которой доносит до внучки, что не надо стесняться слез, проливаемых от радости, нежности или шалости. Много детского задора в акустических "Супергероях", где мутирующие спасители мира решительно переносятся их американских блокбастеров в уральскую глубинку. Ещё один впечатляющей оммаж Екатеринбургу - "Не забывай наш город нас, не забывай", подающий пример, как отномиться к своей малой родине без тени потребительства (не город для нас, а мы для города).

Прочие герои альбома навсегда остаются детьми в душе. Яркий пример - байкер из песни " Мотя и Лука", горюющий по случайно загубленной им собачке. Фактически песня представляет собой блюзовую вариацию рассказа "Муму", с не характерными для Ивана Тургенева, но очень уместными в данном контексте репликами, вроде "да и хрен бы с ним". Вряд ли повзрослеет и станет скучным и сварливым герой исполняемой Владимиром Бегуновым "Дом у ручья". Если группа "Сплин" В своё вон подкалвала "чайфов" за доморощенный регги ("но даже в фирменных джинсах и в фирменной майке Свердловску пока далеко до Ямайки"), то теперь уральцы доказвают, что и панельный Свердловск, при желании, может казаться новыми Карибами.

Впрочем, «чайфы» достигли уже такого уровня, что доказывать ничего никому не должны. Поэтому с благородным достоинством излагается «Считалочка», где излагаются простые и незыблемые, как последовательность цифр, истины: обвинения недругов уже никоим образом не задевают, а кто прав — станет явно лет через пять, Так что перед нами — своего рода продолжение песни «Чей чай горячей» на ту же тему. Лишние вопросы отпадают и при прослушивании сугубо акустического бонуса (размещенного только на CD-версии «Вот так») «Донбасское лето»: бойцу бы лишь ночь выстоять, да до конца лета продержаться, а уж все остальные проблемы отходят по сравнению с этим на задний план.

Очень необычный ракурс присущ песням о любви из нового альбома «Чайфа». Беззаботный твист «Любэ» «Две подружки» музыканты исполнили более размеренно и задумчиво от имени стареющего прохожего, который явно не потерял вкуса к жизни. С юными девчонками он знакомится явно не из похотливых намерений, а чтобы вновь хотя бы на несколько минут почувствовать себя снова таким же привлекательным, как и лет 30 назад. Версия «Чайфа» напоминает фильм «Человек у окна» с Юрием Стояновым, сыгравшим подобного персонажа. Акцент у «чайфов» смещен с игривого «может, познакомимся» на немного обреченное «дальше — некуда», что тоже весьма символично. Ну а «Магия» - это обращение к некоей девочке, которая не просто заряжает бывалого героя энергией молодости, но и помогает ему броско раскрасить серые стены.

Цвет этих стен стал, видимо, теперь оранжевым — как и приложенный к CD лист картона, из которого рекомендовано сделать бумажный кораблик. Кажется, именно Владимир Шахрин сказал в одном из интервью о физических носителях: дорого то, что можно прижать к сердцу. Теперь же слушатель не только может сполна насладиться тактильным контактом с этим любовно оформленным Александром Коротичем диджипаком, но и своими руками усовершенствовать дизайн релиза. А значит альбом «Вот так» будет ему теперь дорог вдвойне!



