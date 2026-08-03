Фестиваль «Сектора Газа» выступил на корабле с настоящим царем

Концерт памяти Юрия «Хоя» Клинских состоялся на теплоходе «РИО-1» 1 августа 2026 года

Речная прогулка с бывшими музыкантами «Сектора Газа» и продолжателями дела группы настолько полюбилась фанатам, что все билеты были раскуплены уже за два месяца до мероприятия. «Мы будем сегодня отлично проводить время!» - пообещала дочь Юрия Хоя Ирина Клинских, поприветствовав зрителей на сцене на верхней палубе корабля. «Че, поехали!» - предложил лидер первой выступавшей группы «Сектор Газовой Атаки» Сергей Ким, имея, видимо, сразу два значения прризнесенного глагола — гагаринское и прямое, ведь теплоход давно ужеи несся вперед на всех парах.

Первая же песня «Плуги-вуги» заставила публику пофантизаровать, что где-то за растущими по берегам деревьями есть те самые поля которые обрабатывают герои этой песни. Номер «Носки» предостерегал от чрезмерного увлечения работой тех, кто из-за жестких будней перестает следить за собой. Затем Сергей Ким пригласил на сцену легенду «Сектора Газа» Татьяну Фатееву, которая напомнила, что у Юрия Хоя была бабушка, да не простая, а колдунья. Эти слова послужили прелюдией к песне «Моя бабка», которая, возможно, впервые в истории от начала и до конца была спета исключительно женским голосом. Но в финале Татьяна Фатеева подчеркнула, что бабушка Юру все же очень любила.

«Мента» Сергей Ким, как и лидер «Сектора Газа», посвятил всем доблестным работникам вытрезвителя. Ну а клиентам данного заведения, видимо, оставалось, довольствоваться страхом. Следующая гостья сета «СГА» Ирина Клинских призналась, что ребята ее долго уламывали, прежде чем она согласилась петь. Дочь Юрия Хоя объяснила свою позицию тем, что большинство песен у ее папы мужские и драйвовые, Но все же нашлась баллада «Твой звонок» - душевная и сердечная, которая и пришлась Ирине Клинских впору. Да и темнело уже за бортом корабля, а, как известно, из этой песни, «темный лес ужасен ночью».

Лидер группы «Бродячий Цирк» и тур-менеджер Фестиваля «Секторая Газа» Александр Кузьмичев объяснил выбор исполненной им с «СГА» песни «Опять сегодня» тем, что в этот день мы все вновь благополучно собрались. «Начали по-царски!» - удовлетворенно заметил он, слушая зрительский хор, и напомнил, что сегодня с на сцене весь вечер настоящий Царь — клавишник Алексей Ушаков, сыгравший эту роль в панк-опере «Кащей Бессмертный». Далее Александр Кузьмичев исполнил две песни о воздействии алкоголя на жизнь человека - «Дурак» и «Грязная кровь».

Татьяна Фатеева вернулась для того, чтобы исполонить «Снегурочку», которой напомнила, что к Новому году надо готовиться заранее, чтобы встретить его во всеоружии. А Сергей Ким попросил Алексея Ушакова сказать царскую фразу про «банку» и обратил ванимание поклонников на то, что в песне «Ява» стараниями клавишника прозвучало оригинальное соло. Завершился сет «Сектора Газовой Атаки» ударно - «Ночью перед Рождеством», «Возле дома твоего» и «Вечером на лавочке».

К моменту выступления официального трибьюта «Сектору Газа» «Черный вторник» теплоход как раз разворачивался в обратную сторону, а зрителей потешили задортными «Частушками» с вокалом Юрия Хоя, под которые лихо отплясывала не только публика, но и Ирина Клинских и ее сын Матвей и сестра Лилия. «Дадим немного газа!» - сходу предложил вокалист «Черного вторника» Евгений Празнов и затянул «Дави на газ». Песней про самый крутой район Воронежа оказалась забойная «Сектор Газа». «Не надо бояться начальства, но есть одно условие», - предупредил вокалист «Черного вторника» перед «Попцом». ,

Проведя голосование, чтобы понять, кто сегодня плавает «на трезвяке», Евгений Празнов поднял за них бокал «Байкала».

- За борт их! - весело крикнул кто-то.

Однако Евгений Празнов явно не был согласен с этой инициативой и посвятил им «Демобилизацию». Выпивохам же достался «Аванс» и — в качестве предостережения - «Бомж». «Туман» был своеобразным талисманом на тяжелом и мглистом пути в Москву. «Гуляй, мужик» с обновленной строчкой «нам бы 26-й выдержать бы год» послужила знаком продолжения «гулянки».

Ну а потом настал весьма трогательный момент, поскольку Ирина Клинских, порассуждав об объединяющей роли своего папы, объявила «Колхозный панк» с вокалом Юрия Хоя. Не менеее пронзительным оказался комментарий Евгения Празнова к «Лирике»: «Я под нее впервые в жизни девушку пригласил на танец».

На песне «Пора домой» вышли на сцену все участники концерта, а также юные актрисы грядущего художественного фильма про Юрия Хоя, сыгравшие его дочерей — Аня и Вера. Причем последнюю Ирина Клинских выбирала сама, так как именно эта девочка в точности передавала ее энергетику в детстве. Но, конечно, концерт на этом не завершился, и прозвучал традиционный бис в виде «Казачьей» под залихватское предложение Евгения Празнова «Запрягай коня!».