Михаил Курсеев «Пусть воцарится мир» (интернет-релиз)

Исполнитель: Михаил Курсеев, Название: «Пусть воцарится мир», Стиль: шансон, Год: 2026

Михаил Курсеев — волгоградский поэт, писатель, публицист, член Российского союза писателей. На своей страничке он признается, что сочиняет песни на любые темы. Однако альбом «Пусть воцарится мир», который длится почти 70 минут, целиком и полностью посвящен трагедии Донбасса и сопутствующим ей темам. Камертон всего альбома — первая же песня пластинки «Ангелы Донбасса», в которой души невинно убитых детей уходят в небо прямо по посвященному им обелиску.

Есть в альбоме и песни, посвященные родному для Михаила Курсеева Волгограду «Дом Павлова» и «На Мамаевом кургане». Но они многое объясняют в природе современных геополитических трагедий. Поначалу альбом кажется слишком уж сдержанным, потому что в качестве основного стиля используется немного расслабленный шансон. Но когда уже хочется чего-то другого — аккурат к четвертой песней «Дед мой в Берлине» был прорывается вдруг драйвовый хард-рок с вокалом в духе Григория Лепса.

Более спокойные песни с рок-подачей отсылают к Александру Маршалу. Симптоматично, что и он, и Лепс упоминаются в одной из последних композиций альбома в компании с Надеждой Бабкиной и Shaman. Во многих песнях (в том числе — и в заглавной) звучит женский вокал, который, вероятно, символизирует Родину-мать и память предков.

Альбом абсолютно созидателен по своему посылу. В нем абсолютно нет оголтелой ненависти ко врагу и шапкозакидательских настроений. Напротив, в такой песне, как «Откровение снайпера» описывается трогательная ситуация, когда наш стрелок не желает палить по противнику, которого насильно сгоняют в окопы. Виновник этих бесчинств назван в альбоме прямо — Владимир Зеленский, именуемый в песнях продажным Иудой и исчадьем ада. В таких песнях, как «Украина», воцаряется надежда на то, что здравый смысл все-таки возобладает, наши соседи очнутся от колдовского сна и прекратят, наконец, предавать дедову Победу.