Скрипачка «Кооператива Ништяк» объяснила непотопляемость Лукашенко

Концерт группы «Кооператив Ништяк» состоялся в московском клубе «Алиби» в последний день июля 2026 года

Коллектив выступает на столичных подмостках редко, но метко. Зато каждый концерт не похож на другой, отличаясь и программой, и количеством участников, и энергетикой. В этот раз «Кооператив Ништяк» сыграл в расширенном составе со скрипачкой Валерией Стемасовой, которая также показала свой сольный часовой сет на разогреве. Попутно доступно объяснила, что 20 лет назад в составе команды играл скрипач Евгений Вороновский, ну а она была басисткой. У них родился сын Герман, который, в свою очередь, дебютирует на басу в «КН» сегодня.

Костяк программы Валерии Стемасовой образовали произведения Генделя, Циммера, Пьяцоллы и даже Майкала Джексона. Каждого из этих композиторов скрипачка анализировала с точки зрения стихий, им присущих. Так, по ее наблюдениям, Майклу Джексону присущ мертвый огонь, как и Евгению Вороновскому. А вот по мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко сказала, будто он — двойной огненный когь, поэтому его невозможно одолеть, и если бы он сейчас вдруг заявился в «Алиби», то всех бы здесь просто размазало по стенам. Зрители настолько увлеклись познавательными экскурсами скрипачки, что потом уже сами просили у нее рассказать что-нибудь о стихиях.

К моменту выхода «Кооператива Ништяк» к Валерии Стемасовой и обещанному ей сыну Герману присоединились гитарист Иван Быков и барабанщик Михаил Барыкин. Лидер команды Кирилл Рыбьяков сразу предупредил:

- Мы не репетировали, поэтому сегодня будет Сан-Франциско 60-х.

- Новый Орлеан скорее, - возразил ему кто-то из зала.

- Это где-то рядышком, - парировал Кирилл Рыбьяков. - Просто мы — белые.

Маэстро явно скромничал, потому что с первой же песни на публику обрушился драйв такой убойной силы, что у барабанщика «что-то отвалилось». Меньше всего это проходило на заявленную в афишах «электроакустику». Ведь даже Иван Быков на акустической гитаре выдавал то и дело замысловатые соляги. Виктория Стемасова вставляла между песнями то Вивальди, то «Мурку». Михаил Барыкин азартно колотил по барабанам, то и дело вставал и наносил при этом сокрушительные удары по тарелкам. Кирилл Рыбьяков делал шоу, извивался, жестикулировал и вставал на одну ногу, опираясь, словно йог, стопой на бедро.

Песни исполнялись преимущественно из десятых годов нынешнего века - «ВРИЛ», «Хрусталь», «Киборг уходит в небо», «Шахматы», «Кардамон». Но были и такие нетленки, как «Тоска по Родине», «Молодость», «Песня №2» и даже народный готический шансон «Мы лежим с тобой в маленьком гробике». После дюжины исполненных номеров Кирилл Рыбьяков засобирался со сцены, но его упросили спеть еще, и в качестве добавки последовали «Протоколы арийских мудрецов» и «Не спи». Заряд был получен, колоссальный и до следующего выступления его точно хватит. Когда бы оно ни произошло…