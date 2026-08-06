NeiroBarD, Пепел Рода «Владыка путей» (интернет-сингл)

Исполнитель: NeiroBarD, Название: «Владыка путей», Стиль: фолк-рок, Год: 2026

Русский рок настолько пропитан железнодорожными реалиями, что при словосочетании «Владыка путей» почему то сразу представляется путевой обходчик. Но NeiroBarD – он на то и бард, хоть и нейро (творящий при помощи Suno), чтобы предложить нечто эпическое и грозное. И в итоге брутальность фолк-рокового полотна (все же не железнодорожного) «Владыка путей» зашкаливает.

Итак, перед нами сеанс некоей темной магии, которая сравнивается с попадаением жертв в янтарь. Что само по себе тоже симптоматично, потому что этот камень (в том числе и с инклюзами-насекомыми внутри) популярен у наших рокеров. Но песня опять же не об этом, а о языческих божествах. Пока темная башня высасывает последние силы из своих жертв, покровитель животных Велес недобро глядит в окно, а потом собирает мертвых в свои сети и велит им «во мраке молчать». Плоды дейтельности Велеса — сухостой, поэтому от негоЮ конечно, надо держаться подальше.