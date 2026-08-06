Boroff Band, 15 августа, Night Train

01:42 6.08.2026

Москва, 15 августа 2026 года. Клуб Night Train, неизменная точка притяжения для байкерской тусовки и ценителей тяжёлой музыки, в этот вечер станет местом, где произойдёт поистине историческое событие

Впервые за последние шесть лет перед зрителями предстанет тот самый человек, которого по праву называют главной тенью русского рока, — Сергей Высокосов, и многие уже давно потеряли надежду увидеть его живьём, ведь казалось, что он окончательно растворился в лесах Валдая, навсегда удалившись от шумного мира в добровольное уединение. Однако сегодня Боров вновь выходит к публике в составе своего легендарного трио, чтобы напомнить, что настоящий рок не стареет, а только набирает силу, и этот вечер станет кульминацией всего летнего сезона. Не пропустите!

Настоящий праздник для всех, кто помнит и любит ту самую бескомпромиссную и оголтелую энергию пионеров российского трэш-метала.

Начало в 19.00.