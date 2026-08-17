Дальше мечты «Московское лето» (интернет-сингл)

Исполнитель: Дальше мечты, Название: «Московское лето», Стиль: альт-рок; Год: 2026

Какое оно — московское лето? Ждешь его, как манны небесной, но в мае еще порою бывают снегопады. Июнь дождлив и промозгл. В июле вроде становится чуть теплее, но непредсказуемые ливни омрачают прогулки и срывают планы. Август расслабляет было нежданный теплом. Но ночи уже все равно прохладны, поэтому с горечью понимаешь, что лето в столице уже прошло, фактически так и не успев начаться.

Так какое же оно все-таки в итоге московское лето? Неверное и непрочное. Точно такими же нередко оказываются и отношения между парнями и девушками, о чем идет речь в песне группы «Дальше мечты» «Московское лето». Все разваливается в самый неподходящий момент, будто от внезапного ливня и урагана. Музыканты по этому поводу и сами устраивают настоящее альтернативное буйство чувств. Герою хочется тепла — и он интуитивно тянется к девушке с которой у него не получилось. Ничего долгосрочного из этого выйти не может. Но на носу хмурая осень, поэтому обоим расставаться не хочется вдвойне.