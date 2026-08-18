«Северный Флот» отметил свой день рождения концертом на плывущем корабле

Концерт группы «Северный Флот» на плывущем теплоходе «РИО-1» состоялся 14 августа 2026 года

В теплое время года выступления музыкантов на корабликах отнюдь не являются редкостью или какой-то там сенсацией. Но «Северный Флот» на то и флот, чтобы быть для такого амплуа более чем органичным, поэтому практически каждая песня идеально вписывалась в антураж теплохода и пейзаж за кормой. Тем более, коллектив отмечал в родной водной стихии свой 13-й день рождения, и по этому поводу представил сбалансированную программу с материалом из всех своих альбомов.

Когда зазвучала первая песня «Надвигается Северный Флот» корабль проплывал как раз мимо Химок, так что этот населенный пункт был захвачен без шума и пыли. Группа рубила энергично и точно, несмотря нам самые благоприятные погодные условия, ведь в этот августовский день могло бы быть и чуть теплее. «Рады всех, видеть! Мы немножко замерзли, попробуем согреться. Башка у меня на холоде - если забуду слова давайте без этого, - предупредил Александр «Ренегат» Леонтьев. Ну, без критики - все мы люди! Но постараемся. Всем хорошего концерта!»

Такие меры предосторожности были излишними, ведь «Северный Флот» все сыграл и спел в этот вечер без сбоев и эксцессов. Добавим к этому понимающую публику, так что мизантропии если и было где-то место, только в одноименной песне, которая была исполнена следом. Далее прозвучала лирическая «Время любить» и отголосок весеннего празднования юбилея «Мизантропии» - «Презирать и ненавидеть».

«Харон» описывал еще одно плавсередство, циркулирующее на сей раз между жизнью и смертью. В «Крысолове» обратила на себя внимание фраза «Себе выбирая путь, никуда с которого не свернуть», звучавшая особенно забавно на фоне того, что за пять минут до этого теплоход как раз развернулся в обратную сторону. «Эй, Москва, хотите солягу?» - поинтересовался во время этой песни у народа Александр Леонтьев. «Яша, жги!» - закричали на палубе, зная, что обычно после этого гитарист Яков Цвиркунов представляет свое «русское соло». Но на этот раз такой призыв был вдвойне в тему. Ведь следующей прозвучала вещь «Удачи солдат» с текстом авторства как раз Якова Цвиркунова. Причем гитарист заполировал ее в финале риффом из «Темы прошлого лета» группы Tequilajazzz. «Все знают эту мелодию!» - вынес кто-то из зрителей свой вердикт.

А «Северный Флот» уже зарядил хитовую «Любовь и время» - и как-то даже интриговало, что гуляющих по берегах в парке людей могут ждать подобные фантастические сюжетные коллизии. «Странник» пронзительно выглядел в наступившей мгле. В песне «Вперед и вверх» клавишник Павел Сажинов извлекал из своего синтезатора космические звуки, благодаря которым нависающее над пассажирами судна вечернее небо казалось еще ближе. Уместный в прохладную погоду призыв «Пританцовывай» был принят зрителями к исполнению.

Моментом истины стала скандинавская баллада «Ветер ходит налегке» с бьющими точно в цель строчками «без паруса лодка моя всё плывёт по течению будто ничья». В «Ином» невероятно умиляло словосочетание «корабль бумажный».

«Попробуем сыграть следующую песню, - молвил Ренегат, делая упор на слово «попробуем». - Ведь она и в трезвом состоянии слишком быстрая для нас». Нетрудно было догадаться, что речь шла об ураганной «210», без которой путешествие было бы неполным. Хоть корабль и явно шел с меньшей скоростью, была важна сама ситуация движения, пути. К тому же такая скоростная вещь буквально согревала изнутри.

«Каждую ночь» Ренегат призвал зрителей спеть вместе с ним, Яковом Цвиркуновым и басистом Александром Куликовым. «Революция навылет» вновь побудила обратить внимание на упоминаемое в ней небо. Затем настал черед вспомнить в день рождения песню «Стрелы», с которой и начиналась в августе 2013го история группы. Александр Леонтьев напомнил, что посвящена она Михаилу Горшеневу. «Сколько ж на его имени спекуляций! - посетовал он. - Мы его любили мы его уважали — и будем вспоминать, пока сами не помрем». Хиты «Рожденный убивать» и «Поднимая знамя» изящно подвели черту под основной частью концерта.

«Мы решили на бис не уходить потому что все равно холодно! - признался Регегат перед прощальным блоком из песен «Короля и Шута» - Сыграем парочку-троечку песен, в которых мы даже что-то придумывали, о чем не принято говорить в тех самых телесериалах. В общем, пошли они все на!» «Исповедь вампира», «Мертвый анархист» и «Серверный Флот» стали достойным завершением концерта