SAHALIN «Роуд-муви» (интернет-сингл)

Исполнитель: SAHALIN, Название: «Роуд-муви», Стиль: рок; Год: 2026

Роуд-муви — один из самых увлекательных жанров мирового кино. Многообещаюше выглядит и такое название песни у группы SAHALIN – ведь сколько всего интересного может произойти, прежде чем ты доедешь от Москвы до Сахалина! Но дорожные приключения в жанре роуд муви — отнюдь не самоцель, а лишь средство справиться со всевозможными кризисами.

Именно эту функцию и выполняет новый сингл группы SAHALIN. Герой песни переживает из-за своих не лучших взаимоотношениях с любимой. Он хорохорится, что для него тупик может стать дверью. Но при этом он просит подругу, уходя, не оставлять дверь закрытой. Тут, несмомненно, можно усмотреть и выражение внутренних противоречий, и отсылку к песне Виктора Цоя «Закрой за мной дверь, я ухожу». Из той же оперы и его возвращение к десяти — здесь витает призрак «Восьмиклассницы» группы «Кино».

Все эти ухищрения делаются отнюдь не ради хэппиэнда, а ради одного-единственного трогательного эпизода: где зазноба ждет героя, дрожа от холода. Случится ли эта милота?