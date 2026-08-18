Боров вернулся на сцену с классикой отечественного трэша

Концерт группы Boroff Band состоялся в клубе Night Train 15 августа 2026 года

Сергей «Боров» Высокосов обитает в валдайской глуши и дает концерты примерно раз в пять лет, а то и реже. При этом на этих выступлениях можно было услышать песни из самых разных проектов, например - «Рок-пророк» и «Трибунал Наталии Медведевой». Нынешнее же возвращение группы Boroff Band исключительно с классикой отечественного трэш-металла было обставлено с большой помпой и сопровождалось очень грамотным пиаром. Результат не замедлил дать о себе знать: на летнюю уличную площадку клуба Night Train пришли несколько сотен человек. Огромная очередь на входе не иссякала практически до выхода главных героев на сцену.

А был ведь еще и разогрев в виде группы Audiobuldozzer, которую ведущий назвал «подрастающем поколением, которое готово рубануть трэш-метал». Эксцентричный вокалист и гитарист Велес в цилиндре исполнял качающие песни, в которых можно было усмотреть нечто среднее между «Коррозией металла», Сергеем Курехиным и Егором Летовым: «Ленин-гриб живее всех живых — крест свой переверни». Одну из песен про «10 сфер Люцифера» музыканты посвятили Сергею Высокосову. Народ воспринимал творчество Audiobuldozzer очень позитивно (еще бы — ведь сердца суровых металлистов растопила прекрасная басистка Алина Сушко), а после одной из свежих песен «Сияние» раздались одобрительные крики: «Мочи дальше!» Своим же финальным номером Audiobuldozzer отдал дань памяти Лемми Килмистеру из Motorhead.

Долгожданный Boroff Band с Романом «Костылем» Лебедевым на басу и Андреем «Танцором» Мартыненковым на барабанах явил себя миру уже ближе к девяти вечера. Группа сходу продемонстрировала серьезность намерений, рубанув «Мертвого Распутина». Коронный номер Борова «В шторме викинг и меч», ставший результатом увлечения Борова скандинавской мифологией, своими точеными риффами и гениальным гитарным соло всколыхнул всех от мала до велика. Из альбома «1.966», отмечающего в этом году свое 30-летие, прозвучал боевик «Broken Angel».

Не обошлось и без форс-мажоров — следующего номера концерта ждать пришлось довольно долго. Публике Сергей Высокосов сообщил, что «у барабанщика сломалась одна вещь». Тяготеющий к импровизационной музыке Боров получил возможность вдоволь поджемовать с Романом Лебедевым, сыграв приблюзованный инструментал.

Дальнейшая обойма золотой классики отечественного трэша накрыла всех с головой: «Crazy House», «Съешь живьем», «Ритуал сожжения трупов». «Кровавая Мэри» отличалась долгими проигрышами, как бы символизировавшими бесконечность пыток, описанных в этом музыкальном хорроре. Забористым соло от Сергея Высокосова отличалась песня «Зов теней». А в «Танке вампира» пулеметный припев, разложенный, как известно, у «Коррозии металла» на два голоса, Боров исполнил в одиночку, буквально взахлеб, но справился.

Восторг зрителей по поводу сета Boroff Band, казалось бы, можно было потрогать руками. В «Фантоме» все дружно подпевали, а «Моторокеру» радовались, как дети, тем более, эта песня звучала в родной для байкеров стихии — клубе Night Train. Ну а уж после желаемой многими «Russian Vodka» по залу разнесся потрясенный возглас: «Вот это да!» Кстати, в этой вещи Боров, как в ранней версии «Коррозии», выкрикнул ближе к концу: «Толик, отдай деньги!»

«Дьявол здесь» и «ККК» привнесли в шоу концерту необходимую дозу брутальности. Чтобы уравновесить это настроение, Сергей Високосов объявил песню повеселее, под которую предложил дамам приглашать кавалеров на танец. Ею оказалась роскошная «Bad Girls Train», как будто специально созданная для антуража клуба Night Train. Взбудораженная публика принялась заказывать еще и «Героин» со «СПИДом», но Boroff Band тонким намеком в виде баллады «Слишком поздно» дал понять, что концерт окончен. Тем не менее, продолжение следует: напоследок Сергей Высокосов пообещал: что-то намечается и в октябре.

Фото — Евгений Стукалин