longlong feat. Super Heroes «...ох это судьба» (интернет-сингл)

longlong feat. Super Heroes «...ох это судьба» (интернет-сингл)

Исполнитель: longlong feat. Super Heroes, Название: «...ох это судьба», Стиль: рок; Год: 2026

Лох — это судьба. Редко какая фраза вызывает такую поляризацию в обществе. Одни радостно подписываются под ней, признавая свою несуразность, невезучесть и лузерство. Другие яростно открещиваются от такого обидного определения. Группа longlong доказывает своим синглом «...ох это судьба», что правы первые, потому что вторые… автоматическ и попадают под категорию лохов.

В песне описаны ситуации, доказывающие лоховство героев. Причем первая из них подана так изящно, что в ней не отличишь чтение ботаника под одеялом от чего-то более постыдного. От второй ситуации действительно не застрахован никто из нас, поскольку речь в ней о мошенниках. Третья описывает такое дно, что хочется считать это чистым юмором… В конце концов премьера подводит нас к выводу, что «лохи» - веселые и неунывающие люди, тогда как все остальные недостойно жалуются на якобы несправедливую к ним судьбу.

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