«Крематорий», 1 сентября, Концерт на корабле

16:36 19.08.2026

Свистать всех наверх, с якоря сниматься, отдать швартовы!

Из трубы валит дым, который без крыльев, да и сам пароход что-то подозрительно собой напоминает... А, нет, показалось.

Одним словом, легендарная группа «Крематорий» приглашает друзей, болельщиков и союзников на круиз по Москва-реке 1 сентября!

В этот знаменательный день мы вспоминаем школьные годы - чудесные и не очень, школьную любовь, развлечения и увлечения. А также всех крематорских персонажей, многие из которых, как это ни удивительно, тоже ходили в школу. В конце концов, именно со школьной банды в каморке, что за актовым залом, начался славный боевой путь самого весёлого на этой планете ансамбля!..

Голому параду в ознаменование Дня знаний - быть! Форма одежды, как обычно, парадно-эротическая! Явка всех действительных членов В.О.Д.К.А - обязательна.

Командовать парадом традиционно будут Армен Сергеевич Григорян и его всадники Апокалипсиса и Апофегея. Ждём всех, кого это может касаться...