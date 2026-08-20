Вячеслав Бутусов и Екатерина Мечетина «Chiaroscuro» (CD-версия)

Исполнитель: Вячеслав Бутусов и Екатерина Мечетина, Название: «Chiaroscuro», Стиль: неоклассика; Год: 2026

Вячеслав Бутусов — творец возрожденческого типа. Он не только певец, поэт и композитор, но и архитектор по образованию, писатель и художник. С недавних пор Вячеслав Бутусов на очень серьезном уровне занимается сочинением академических произведений, которые непременно войдут в перспективе в золотой фонд отечественной классики.

Инструментальный альбом «Chiaroscuro» - дань автора видным художникам эпохи Возрождения. В каждом из 12-ти живописцев, которому посвящено по произведению, Вячеслав Бутусов видит, похоже родственную душу. Известно, что художники Возрождения пытались говорить о Боге новым языком, но своею жизнью не всегда соответствовали высоким устремлениям. И, например, в «Caravaggio» виден этот трагический контраст, когда живописец, по выражению Константина Кинчева не смог «духом душу обуздать». При этом данную фортепианную пьесу в исполнении Екатерины Мечетиной можно рассматривать как игру света и тени — тот самый прием кьяроскуро, вынесенный в заглавие всего альбома.

Разносторонняя и кипучая натура Леонардо да Винчи передана с помощью невероятно экспрессивного инструментала «Leonardo» - энтузиазм и напор здесь ничуть не меньше, чем во «Время, вперед!» Григория Свиридова. Ну а в Тициане, который, как известно, был нервозным инровертом, Вячеслав Бутусов явно увидел родственную душу. Поэтому, вероятно, и положил в основу произведения «Tiziano» мелодию взвинченной песни «Музыки» из первого альбома «Наутилуса Помпилиуса» «Переезд» (1983).

Переклички инструментальных композиций альбома «Chiaroscuro» с песнями Вячеслава Бутусова — отдельная большая тема. Случайностей здесь явно нет: все-таки композитор выстраивает свои композиции с рачительностью архитектора. В результате в «Raffaello» слышны отзвуки песни «Поэт и правитель» из альбома «Аллилуия» (2019). Как тут не вспомнить о заказчике Рафаэля — Папе Юлии II, который настолько высоко оценил роспись им своих покоев, что уволил остальных художников.

Но, в конечном итоге Вячеслава Бутусова явно больше интересует тема взаимоотношений не с земными правителями, а с Владыкой мира. И в «Angelico» композитор использует мотив «Вечного молчания» из той же «Аллилуии», а в « Tintotetto» - мелодию из «Идиота», где как раз речь идет о «дне без тьмы, который живет в Тебе». В финальной же композиции «Donatello» угадывается мелодия динамичного «Евростиха» с ритмичными ударами молоточков, выдалбливающих из камня скульптуру.

Впрочем, ощущение каменной тяжести этому альбому присуще меньше всего. Здесь, конечно, и заслуга автора партитур Игоря Грибкова, и виртуозно все это исполнившей пианистки Екатерины Мечетиной. Оформление диджипака CD тоже на высоте: ведь тьма здесь преподнесена не как экзистенциальная категория, а как и света и тени, ведь и на полотнах прославленных Вячеславом Бутусовым живописцев не было абсолютного мрака.