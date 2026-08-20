NeiroBarD, Пепел рода «Велесов пляс» (интернет-сингл)

Исполнитель: NeiroBarD, Пепел рода, Название: «Велесов пляс», Стиль: фолк-рок; Год: 2026

Нетрудно заметить, что между язычеством и искусственным интеллектом есть что-то общее. Нейросети таят за собой, в лучшем случае, пустоту, которой пламенно поклоняются падкие на всевозможные «тренды» граждане. Недаром особенно органично в ИИ получаются песни на дохристианскую религиозную тематику.

NeiroBarD в новом сингле продолжил тему Велеса, и эта песня не менее страшна, чем их же «Владыка путей» примерно о том же. Новинка переставляет собой исполнение девушками а капелла некоего ритуального песнопения в рамках обряда плодородия. На деле же вакханки не просят Велеса их посетить, а настойчиво и раздраженно требуют, воплощая собой агрессивную женскую сексуальность. Тут все очевидно и без дополнительных комментариев. Но на пару деталей внимание обратим. Славянское «божество» здесь — бесовская сила, потому что в песне поется: «Велес ушел — тишина и покой». Ну а его появление сопровождается следующим: «Кровь я пожертвую плоть отдам». Как же это далеко от христианства с его»дай плоть, прими дух»!