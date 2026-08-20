Ят-Ха (YAT-KHA) «Концерт в Барнауле»

Исполнитель: Ят-Ха, Название: «Концерт в Барнауле», Стиль: этно-рок; Год: 2025

Группа «Ят-ХА» с могучим шаманом Альбертом Кувезиным во главе — тот редкий случай, когда российскому музыканту удалось сделать успешную карьеру на Западе. За границей коллектив едва ли не известнее, чем у нас, но в последние годы, по понятным причинам активизировались и в России. Концерт в Барнауле (не где-нибудь, а в местной филармонии!) состоялся 12 апреля 2022 года, когда многих одолевали растерянность и горечь. Однако от этой записи веет несокрушимым спокойствием.

Не забываем, что 12 апреля — это еще и День космонавтики. Отмечать его «Ят-Ха» начинает сходу «Шаманом Черного Неба», герой которого безудержно стремится ввысь, но увязает в Белом Небе. В «Конгурае» в полной мере запускается главный двигатель для такого путешествия — горловое пение с хрипотцой и сипами. Вряд ли случайно появление в сет-листе «Ят-Хи» произведения «Умывался ночью на дворе» на стихи Осипа Мандельштама — музыканты продолжают искать основы для своих мистических устремлений, но при этом не слишком отрываются и от Земли-матушки.

Перед «Solitude» из репертуара Black Sabbath Альберт Кувезин предупреждает, что ансамбль «Ят-Ха» поет не только народное и авторское, но и так называемые кавера. Песня аранжирована в фолковом ключе. Фраза «мое имя — Никто» - с которой начинается песня, окончательно способствует развоплощению героя, и уже в следующей песне «Метаморфозы» становится главная цель его путешествия — примирение со смертью.

Дальше, по понятным причинам, «Ят-Ха» может позволить себе уже абсолютно все. Перкуссионист Олег Шарр и мастер игила Шолбан Монгуш в полной мере себя проявляют во время «Соло на игил». Затем следует несколько народных песен, в которых главную роль начинает играть степной антураж. Причем одной из них «Кожамык / Частушки» Альберт Кувезин с уверенностью предлагает залу подпеть. Зрители, кажется, поначалу немного ошалели от такой инициативы, но липучее «уваю-ваю-ваю эй—эй, ха!» хочется повторять не только публике, но также и слушателю этого CD, любовно изданному «Выргородом» в шестиполосном диджипаке с о стильными концертными фотографиями.