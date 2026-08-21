Неунывающие Децибелы «Ножи» (интернет-сингл)

Неунывающие Децибелы «Ножи» (интернет-сингл)

Исполнитель: Неунывающие Децибелы, Название: «Ножи», Стиль: хард-рок; Год: 2026

На примере новой песни «Неунывающих Децибелов» можно выявить самую суть эпохи 80-х. Тогда была эпоха стадионных концертах, а в музыке царил AOR – тяжелый бодрящий рок с припопсованными мелодиями. Выглядело это примерно так: на сцену выходил лощеный вокалисьт и под перегруженные гитары позволял себе громогласный ор о том, как девушка разбила ему сердце, но он верит, что все будет хорошо, несмотря ни на что.

Хорошо, тем не менее, не стало. Разрушился СССР, сокрушительный удар был нанесен и по другим госудпрствам. В ходе локадьных конфликтов многие страны получили незаживающие раны. При этом политики, как всегда, вещали о том, что все перемены к лучшему, и мы идем к светлому будущему. Так что сладкая ложь, о которой поют «Неунывающие Децибелы» в духоподъемных и мелодичных «Ножах» , можно понимать двояко — и в личном, и в общественном планах:

Не нужно больше слов родная,
Не нужно сказок о любви -
Спина утыкана ножами
Твоей безумно сладкой лжи…

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