Алексей Круглов «Перевоплощение (Transfiguration) 100. Дуэты» (3 CD)

Исполнитель: Алексей Круглов, Название: «Перевоплощение (Transfiguration) 100. Дуэты», Стиль: фри-джаз; Год: 2024

Цифра 100 в названии релиза фри-джазового саксофониста Алексея Круглова означает не что иное, как сотый по счету альбом в его персональной дискографии! Таким, образом, музыкант вышел на абсолютный рекорд, но и это для него явно не самоцель. На самом деле, история еще красивее и замысловатее: первый альбом Алексея Круглова, вышедший в 2002-м, назывался «Перевоплощение (Transfiguration)», и выпускался он на том же лейбле Solyd Records, что и данный триптих.

Мало того, и нынешний релиз вышел в том же издательстве, а инициатором стал глава лейбла Андрей Гаврилов. Композиции записывались, главным образом, на студии «Электротеатра Станиславский», ну а музыканты были разбросаны по всему миру. При всей свободности подачи всех номеров, все они подчинены единой концепции. Первый CD Алексей Круглов величает «философским», второй - «авангардным», третий - «поставангардным».

Здесь все наверняка еще интереснее, потому что перевоплощения, которые переживают персонажи этих композиций, конечно же, могут приравниваться к духовным трансформациям. На первом диске герои еще слишком привязаны к земле, хотя яростная саксофонная круговерть Алексея Круглова и отчаянная барабанная дробь его постоянного соратника Петра Талалая норовят преодолеть тягостную гравитацию. Однако все не так просто, когда ты пребываешь в клетке материального тела, и «басовые двойные шаги» от Владимира Волкова не дадут соврать. Одновременно они являются проводниками слушателя через весь альбом, шествуя по всем частям.

Плотяную инертность взрывает шаманскими воплями «Первый ритуал» от «колдуньи» северной Саинхо Намчылак. Сам Алексей Круглов также пытается подобрать оптимальную ритмику, уносящую всех участников процесса в иные миры, В сюите «Я Знаю, Я Верю, Я Жду» он рассуждает о метафизической подоплеке традиционных стихотворных размеров и приходит к выводу, что ямб дает внешний эффект, хорей фиксирует мгновение, а вот амфибрахий вполне годится как транспортное средство для путешествия в неведомое, так как выражает внутренний идеал человека. Свою лепту в этот стиховедческий трактат вносит Борис Гребенщиков*, который в «Муза, воспой» гекзаметром излагает мексиканские страсти и выстреливает диковинными строчками, вроде «беспардонно хихичут мучачос», в то время, как саксофон Алексея Круглова этот хохот имитирует

Следующие части трилогии выстроены примерно по тому же сценарию, но каждый раз перевоплощения выходят на новый виток. На втором «авангардном» диске трилогии «От Ритуала к Обряду» движется уже певица Карина Кожевникова, которая откровенно пугается неземных сущностей, а Алексей Круглов на заднем плане ее вокально подбадривает. Пугаться есть чего, потому что герои уже входят здесь в пространство собственной смерти, о чем сигнализирует и сюита «За Безмолвно Кричащим Погостом». Аркадий Шилклопер и Семен Набатов играют отходную. Теряя земную оболочку, герой лишается и всех былых почестей. Поэтому нарочито комично звучит спич джазового просветителя Лео Фейгина о заграничных успехах Алексея Круглова, который в обрамлении утрированных саксофонных партий последнего приобретает оттенок какой-то хармсовщины.

Третья часть — проводы в иное измерение под электронику Алексея Борисова и гранд-пиано Владимира Мартынова. Герой, вынужденный проходить через загробные мытарства, откровенно страдает и голосом Алексея Круглова истошно просит «просто покоя». Родь же ведуньи на сей раз исполняет Анна Чекасина, которая, играя теми же словами «просто покой» выходит на выражение «Бог, пой!». Тут уже, казалось бы, два шага до встречи с Творцом, но все портит типичное женское кокетство: героиня Анны Чекасинй как бы спотыкается на появившимся на языке вокалистки слове «таз», и ее самолюбование препятствует дальнейшему духовному росту. Положение спасает в итоге Алексей Крупнов, который произносит «просто покой» теперь уже как надо — умиротворенно и выстраданно. После чего на встречу выходит посланец из рая в образе фольклориста Сергея Старостина…

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