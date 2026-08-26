Гена Инженерский «Вспоминай» (рецензия на клип)

Возможно, когда-нибудь песня Гены Инженерского «Вспоминай» войдет в саундтрек какого-нибудь душевного семейного фильма, вроде «Родных» с песней «Любэ» «А река течет»

Недаром же в ней есть строчки «я стучусь в твоё окно, мы как актёры из кино». Ну а пока не нее был снят не менее душевный видеоклип.

Светлые воспоминания героя в песне — это все, что осталось ему от былых отношений с любимой девушкой. Клип же работает на более долгосрочную перспективу, пробуждая ностальгические воспоминания у слушателей. У многих из нас было светлое деревенское детство с коровьим молоком из банки, комбайном в поле, свежепойманными рыбами в кукане и мотоциклом в коляске. Все это можно увидеть и в клипе, так что для эффекта присутствия не нужно ничего додумывать и фантазировать...